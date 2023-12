La NASA teste un dispositif robotique innovant dans le parc national Jasper

Des scientifiques de la NASA ont effectué des tests sur le terrain dans le parc national Jasper, à l'aide d'un dispositif robotique innovant appelé EELS (Exobiology Extant Life Surveyor). Ce serpent mécanique de 4.4 mètres de long et pesant 200 livres est conçu pour explorer des endroits difficiles d'accès que les rovers d'exploration ne peuvent pas atteindre. Le Dr Morgan Cable du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a expliqué que l'EELS vise à fournir une compréhension plus approfondie de la présence de la vie dans d'autres parties de notre système solaire.

Au cours des tests, qui ont eu lieu au glacier Athabasca, l’EELS a réussi à manœuvrer sur des terrains difficiles. Le glacier offrait un paysage unique, caractérisé par des fissures, des crevasses et des conduits appelés moulins qui s'enfoncent profondément dans le glacier. Cela a fourni une excellente opportunité pour la collecte de données et la recherche scientifique.

Les scientifiques ont également mesuré diverses substances pour leurs collègues des sciences de la Terre, contribuant ainsi aux prochains articles de recherche. Le processus de test a permis à l'équipe de recueillir des informations importantes sur les performances de l'EELS dans différents environnements, ainsi que de collecter des données scientifiques précieuses.

EELS est conçu pour être extensible, avec la possibilité d’ajouter ou de supprimer des modules selon les besoins. Les tests récents se sont avérés concluants, ouvrant des possibilités de développement et de recherche futures. La NASA pourrait envisager de retourner au parc national Jasper ou même de déployer une mini version d'EELS sur la Lune ou sur Mars.

Ces essais sur le terrain dans le parc national Jasper mettent en lumière la technologie de pointe et les possibilités potentielles d'exploration spatiale. L'appareil EELS de la NASA s'avère prometteur pour explorer des zones inaccessibles et découvrir si la vie existe au-delà de la Terre. À mesure que les tests se poursuivent et que des progrès sont réalisés, la communauté scientifique attend avec impatience de nouvelles découvertes et avancées dans notre compréhension de l’univers.