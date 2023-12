La NASA teste un serpent robotique révolutionnaire dans le parc national canadien

By

Des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ont récemment mené une expérience révolutionnaire dans le parc national Jasper, au Canada. Le but de l’expérience était de tester les capacités d’un serpent robotique innovant appelé EELS (Exobiology Extant Life Surveyor) dans des environnements extrêmes.

Contrairement aux appareils robotiques conventionnels, l’EELS est un serpent mécanique de 4.4 mètres de long, pesant 200 livres et mesurant 10 centimètres de diamètre. La conception en forme de serpent lui permet de manœuvrer facilement sur des terrains difficiles, ce qui le rend idéal à des fins d'exploration.

Lors des essais sur le terrain en septembre, les scientifiques du JPL ont spécifiquement choisi le glacier Athabasca comme lieu de leur expérience. Les glaciers étant connus pour être des environnements extrêmes aux conditions imprévisibles, il s’agissait d’un scénario idéal pour tester la fonctionnalité et la résilience de l’EELS.

Le robot EELS a démontré avec succès sa capacité à naviguer sur le terrain dangereux du glacier. Équipé de capteurs et de caméras avancés, il a collecté des données précieuses sur les caractéristiques géologiques et biologiques du glacier. Le robot ressemblant à un serpent se déplaçait avec grâce, imitant les mouvements d'un vrai serpent, lui permettant de traverser les crevasses et les sentiers étroits sans effort.

Le but de l'expérience était d'évaluer le potentiel d'EELS pour de futures missions nécessitant une exploration dans des environnements difficiles. Son adaptabilité et sa polyvalence en font une option intéressante pour la recherche scientifique, comme l’étude de zones reculées et inaccessibles sur Terre, ou même l’étude d’autres planètes.

Ce test réussi du robot EELS dans le parc national Jasper marque une étape importante dans la technologie d’exploration robotique. Grâce à sa conception unique et à ses capacités avancées, EELS a le potentiel de révolutionner la façon dont nous explorons et comprenons les environnements extrêmes sur notre propre planète et au-delà.