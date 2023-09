Le coût du système de lancement spatial de la NASA est critiqué comme étant insoutenable et inabordable

By

La fusée Space Launch System (SLS) de la NASA, un élément crucial du programme Artemis Moon de l'agence, fait l'objet de critiques croissantes en raison de la flambée de ses coûts. Un rapport du Government Accountability Office (GAO) a révélé que le programme SLS a dépassé le budget de 6 milliards de dollars et est jugé insoutenable et inabordable.

La fusée SLS, lancée le 16 novembre 2022 pour la mission Artemis 1, vise à envoyer un vaisseau spatial Orion avec équipage autour de la Lune et, à terme, à faciliter le premier atterrissage en équipage sur la surface lunaire. Cependant, le rapport du GAO accuse la NASA de manquer de transparence quant au coût réel du programme. Il a souligné que la NASA n'avait pas prévu de mesurer les coûts de production pour contrôler l'abordabilité de la fusée SLS, malgré son intention de continuer à produire plusieurs composants pour les lancements futurs.

Le rapport reproche à la NASA de ne pas avoir établi de références de coûts et de calendrier pour le programme Artemis, mais de s'appuyer sur une estimation glissante sur 5 ans des coûts de production et d'exploitation. Par conséquent, les coûts de production en cours et les autres dépenses consécutives au lancement d'Artemis 1 n'ont pas été étroitement surveillés.

Le coût prévu de chaque fusée SLS a dépassé le budget de 144 millions de dollars grâce à Artemis 4, ce qui fait qu'un seul lancement d'Artemis coûte au moins 4.2 milliards de dollars. Les responsables de la NASA ont admis que les niveaux de coûts actuels sont inabordables et insoutenables pour leurs missions Artemis.

Dans un effort pour réduire les coûts, la NASA met en œuvre des stratégies telles que la stabilisation du programme de vol, l'efficacité de la courbe d'apprentissage, l'encouragement de l'innovation et l'ajustement des stratégies d'acquisition. L'agence envisage également d'exploiter SLS dans le cadre d'un modèle de service de lancement, dans le cadre duquel elle achèterait les futurs lancements et capacités de charge utile auprès d'un entrepreneur.

L'avenir de la fusée SLS est crucial pour le retour prévu de la NASA sur la Lune, mais des changements pourraient être nécessaires pour garantir son prix abordable et son efficacité. La NASA n'a pas encore défini d'objectifs spécifiques de réduction des coûts au niveau de son programme et évalue toujours l'impact de ses stratégies de réduction des coûts.

