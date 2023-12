La mission PACE de la NASA se prépare pour son lancement en 2024 en mettant l'accent sur l'écosystème terrestre

La NASA se prépare au lancement très attendu de la mission Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) en 2024. Cette mission vise à approfondir notre compréhension de l'atmosphère terrestre et de son impact sur le climat et la qualité de l'air.

Utilisant des polarimètres avancés, la mission PACE étudiera la relation complexe entre la lumière, les aérosols et les nuages. Ces minuscules particules, telles que la fumée, la poussière et les polluants, peuvent sembler discrètes, mais elles ont une influence significative sur le climat en absorbant et en diffusant la lumière du soleil, déterminant ainsi la quantité d'énergie solaire atteignant la surface de la Terre.

L’un des principaux points focaux de la mission PACE est la couleur de l’océan. L'Ocean Color Instrument (OCI), un instrument scientifique principal embarqué à bord, est spécialement conçu pour mesurer la couleur de l'océan sur une large gamme spectrale, de l'ultraviolet à l'infrarouge à ondes courtes. En analysant la couleur de l’océan, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur sa santé et son écosystème.

Pour compléter l'OCI, la mission PACE comprendra également deux polarimètres avancés, le spectro-polarimètre pour l'exploration planétaire (SPEXone) et le polarimètre de recherche hyper angulaire (HARP2). Ces instruments fourniront des données complémentaires, permettant une meilleure correction atmosphérique et une compréhension globale de la science des aérosols et des nuages.

Récemment, le vaisseau spatial PACE est arrivé aux installations d'Astrotech Spacecraft Operations, près du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Les ingénieurs et techniciens préparent actuellement l'équipement au sol pour le traitement et le ravitaillement avant l'encapsulation finale. Le projet PACE est géré par le Goddard Space Flight Center de la NASA, le programme de services de lancement du Kennedy Space Center supervisant le service de lancement de la mission.

La mission PACE représente non seulement une étape passionnante dans l'exploration scientifique de la NASA, mais elle promet également des découvertes révolutionnaires dans la recherche sur les aérosols, les nuages ​​et les océans. Grâce à la collaboration d'instruments sophistiqués et d'une technologie de pointe, le monde peut s'attendre à une compréhension plus approfondie du délicat écosystème de notre planète et de son rôle dans l'élaboration de notre avenir.