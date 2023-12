La NASA reçoit le signal d'un vaisseau spatial situé à des millions de kilomètres, révolutionnant la communication

La NASA a reçu avec succès un signal provenant d'un vaisseau spatial situé à 10 millions de kilomètres, marquant une avancée significative dans la technologie des communications. L'agence spatiale a accompli cet exploit en employant Deep Space Optical Communications (DSOC), une expérience pionnière qui utilise des lasers distants pour la transmission de données.

Traditionnellement, la communication avec les engins spatiaux dans l’espace lointain reposait principalement sur des signaux radio transmis via de vastes antennes terrestres. Bien que fiables, ces signaux radio ont une bande passante limitée, ce qui rend difficile l'envoi de fichiers volumineux tels que des photos et des vidéos haute définition.

DSOC vise à révolutionner ce goulot d'étranglement de communication en utilisant des lasers pour une transmission de données plus rapide et plus efficace. La NASA affirme que cette technologie pourrait potentiellement améliorer les débits de données jusqu'à 100 fois plus que les méthodes actuelles. Le récent test réussi du DSOC représente la première fois que des données sont transmises par laser depuis un emplacement au-delà de la Lune, augmentant ainsi la portée de communication de plus de 40 fois.

La mission Psyché de la NASA, qui s'est lancée le mois dernier dans l'étude d'un astéroïde lointain, était la première tentative de tester cette technologie de pointe au-delà de la Lune. Équipé d'un émetteur-récepteur laser capable de transmettre et de recevoir des signaux laser dans le proche infrarouge, le vaisseau spatial s'est verrouillé sur une balise laser de la NASA en Californie, réalisant ainsi une percée connue sous le nom de « première lumière ».

Cette première réalisation fait partie d'une série d'expériences qui, espère la NASA, valideront l'efficacité de la technologie laser pour la transmission de données. Trudy Kortes, directrice des démonstrations technologiques à la Direction des missions de technologie spatiale au siège de la NASA, a expliqué que la réalisation de cette étape est essentielle pour l'avenir de l'exploration spatiale. Il ouvre la voie à des débits de données plus élevés et permet la transmission d’informations scientifiques essentielles, d’images haute définition et même de vidéos en streaming, soutenant ainsi l’objectif ultime de l’humanité : envoyer des humains sur Mars.

La précision requise pour maintenir des signaux laser sur des distances aussi vastes est comparable à celle de diriger un faisceau lumineux sur une pièce de monnaie à un kilomètre et demi de distance. De plus, le laser et sa cible sont constamment en mouvement, ce qui nécessite un ajustement minutieux tout au long du voyage de 20 minutes depuis le point le plus éloigné du vaisseau spatial Psyché.

À l’avenir, la NASA se concentrera sur le perfectionnement des systèmes de pointage laser du vaisseau spatial pour garantir un ciblage précis. Une fois cela accompli, l'agence prévoit de mener d'autres expériences, démontrant la capacité du vaisseau spatial à supporter des transferts de données à large bande passante à différentes distances de la Terre. Ces expériences impliquent le codage des données en photons de lumière émis par le vaisseau spatial, permettant aux informations d'être décodées et réassemblées en images ou autres données vitales à leur arrivée dans les télescopes terrestres.

Avec cette réalisation révolutionnaire, la NASA est sur le point de transformer la communication entre la Terre et l’espace lointain, offrant de nouvelles possibilités pour l’exploration scientifique et les voyages spatiaux habités.

