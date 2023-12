La NASA fait un bond en avant dans la transmission de données grâce aux communications laser

La NASA a franchi une étape révolutionnaire dans la transmission de données longue distance en établissant avec succès un nouveau système de communication utilisant des lasers. La Station spatiale internationale (ISS) a récemment réalisé avec succès sa première liaison laser avec un système de relais laser en orbite, marquant ainsi le premier système de relais laser bidirectionnel de bout en bout de la NASA. Cette réalisation représente une avancée significative dans la révolution de la transmission de données depuis l’espace.

La collaboration entre le Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) et le modem utilisateur et amplificateur intégré LCRD Low Earth Orbit (ILLUMA-T) démontre le potentiel des communications laser, également connues sous le nom de communications optiques, pour redéfinir la façon dont nous recevons des données de l'espace. Contrairement aux ondes radio traditionnelles, les communications laser utilisent la lumière infrarouge pour transmettre et recevoir des signaux, permettant une transmission de données plus efficace et potentiellement accélérant les découvertes scientifiques.

Le 9 novembre, ILLUMA-T a été lancé dans le cadre de la 29e mission de services de réapprovisionnement commercial de SpaceX, puis installé sur l'installation exposée au module d'expérimentation japonais de l'ISS. Le fonctionnement réussi d'ILLUMA-T en tandem avec LCRD fait partie de l'initiative du programme Space Communications and Navigation (SCaN) de la NASA visant à présenter les avantages des communications laser pour les missions scientifiques et d'exploration.

Le Dr Jason Mitchell, directeur de la division Advanced Communications and Navigation Technology de SCaN, a exprimé son enthousiasme à propos du projet, déclarant : « La première lumière entre ILLUMA-T et LCRD représente un moment charnière dans notre parcours vers l'adoption des communications laser comme norme pour les futurs projets. missions. Cette technologie améliore non seulement le retour des données, mais garantit également des liens de communication robustes pour les astronautes lorsqu’ils s’aventurent plus loin dans l’espace.

Après l'installation, les ingénieurs ont effectué des tests rigoureux en orbite pour confirmer la fonctionnalité de la charge utile ILLUMA-T. Le système échange désormais avec succès des données avec le LCRD à des vitesses impressionnantes de 1.2 gigabits par seconde. David Israel, architecte des communications et de la navigation spatiales de la NASA, a souligné l'importance de surmonter les défis techniques et les démonstrations opérationnelles en cours pour affiner la technologie pour les missions futures.

Le LCRD, lancé en 2021, a déjà fait l'objet de plus de 300 configurations expérimentales pour affiner les capacités de communication laser de la NASA. Ces progrès ouvrent de nouvelles possibilités pour une transmission de données plus rapide et plus fiable, ouvrant la voie à des découvertes révolutionnaires et garantissant une communication efficace aux astronautes alors qu’ils s’aventurent plus profondément dans l’espace.