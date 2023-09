La NASA admet des problèmes d'abordabilité avec le programme SLS, déclare le GAO

Les responsables de la NASA ont ouvertement reconnu que le programme Space Launch System (SLS) était inabordable, selon un rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis. La SLS est la fusée la plus puissante de la NASA, dont le premier lancement aura lieu en novembre 2022. L'agence a investi des milliards de dollars dans le développement de missions ultérieures, notamment des vols en équipage vers la Lune.

Le GAO a exprimé son inquiétude quant aux coûts permanents du programme Artemis, qui englobe le SLS. Bien que des estimations et des demandes de budget aient été faites pour les coûts de production et d'exploitation sur une période de cinq ans, le GAO a constaté que ces mesures ne permettaient pas de suivre efficacement les coûts mission par mission. Ce manque de suivi signifie que les estimations et les demandes budgétaires ne reflètent pas avec précision l’évolution des coûts au fil du temps.

La NASA a demandé un budget important de 11.2 milliards de dollars pour l'exercice 2024 afin de soutenir le programme SLS jusqu'à l'exercice 2028, en plus des 11.8 milliards de dollars déjà dépensés pour le développement. Cependant, les hauts responsables de la NASA eux-mêmes reconnaissent que le programme n'est pas viable aux niveaux de coûts actuels, dépassant les fonds disponibles pour les missions Artemis prévues.

Pour résoudre ces problèmes d’abordabilité, la NASA revoit ses stratégies d’acquisition et s’efforce de stabiliser le programme de vol. L'incertitude entourant les dates et les lieux de lancement contribue aux difficultés de prévision des coûts. Les retards et les dépassements de coûts constituent des défis persistants pour le programme SLS, et il semble que ces problèmes continueront de poser des problèmes dans un avenir prévisible.

Source : Bureau de responsabilité du gouvernement américain (GAO)