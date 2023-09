Nanoprecise présente le premier capteur de maintenance prédictive de récupération d'énergie lumineuse au monde

Nanoprecise Sci Corp a lancé un capteur révolutionnaire appelé MachineDoctor™ LUX, qui est le premier capteur de récupération d'énergie lumineuse au monde conforme aux réglementations de la zone 0. Ce capteur innovant améliore non seulement l'efficacité et la précision, mais répond également au besoin de solutions durables en matière de surveillance industrielle.

MachineDoctor LUX est conçu pour fonctionner de manière transparente dans les environnements intérieurs et extérieurs en exploitant l'énergie des sources de lumière ambiante. Cela élimine le besoin de remplacer les piles, réduisant ainsi l’impact environnemental global du capteur. Grâce à son système Smart Power Management, le capteur combine la récupération de l'énergie lumineuse via des panneaux solaires avec une batterie Lithium-Ion longue durée, garantissant une collecte ininterrompue de données même dans des conditions de faible luminosité. Son double système d'alimentation le rend autonome, avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.

Selon Sunil Vedula, fondateur et PDG de Nanoprecise Sci Corp, le capteur MachineDoctor LUX représente leur engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité. En fonctionnant à la lumière ambiante, le capteur améliore l'efficacité opérationnelle et soutient les clients et partenaires dans leurs efforts vers un avenir plus vert.

La polyvalence du capteur MachineDoctor LUX s'étend au-delà de son efficacité énergétique. Avec une connectivité cellulaire via e-sim et un processus d'installation non intrusif, le capteur convient à une large gamme d'applications. Il permet aux entreprises d'accéder à des informations en temps réel sans les limitations liées à la dépendance à la batterie.

Nanoprecise Sci Corp est spécialisée dans les solutions de maintenance prédictive basées sur l'IA, permettant une détection précoce des changements de fonctionnement des machines. Leur objectif est de réduire l’empreinte carbone des usines de fabrication en mettant en œuvre la technologie IA et IIoT. Nanoprecise est l'un des principaux fournisseurs de plateformes d'analyse de l'efficacité énergétique et de la santé des actifs industriels.

Contact : Suraj Pisharody