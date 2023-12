Des chercheurs réalisent une percée dans la nanotechnologie à auto-assemblage

Résumé : Une équipe de chercheurs de DTU Electro a réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la nanotechnologie d'auto-assemblage. En combinant les approches descendantes et ascendantes, ils ont réussi à créer une cavité auto-assemblée avec un vide d’air à l’échelle de quelques atomes. Les résultats, publiés dans la revue Nature, détaillent la construction d'un résonateur à auto-assemblage avec des miroirs en silicium autour des espaces à l'échelle atomique. Cette avancée pourrait potentiellement révolutionner un large éventail d’industries, notamment l’électronique, la nanorobotique, les capteurs et les technologies quantiques. Même s’il reste encore un long chemin à parcourir avant de concrétiser la vision d’un circuit électronique entièrement auto-assemblé, cette recherche marque une avancée importante.

Les chercheurs ont traditionnellement abordé la nanotechnologie en utilisant deux méthodes distinctes : les approches descendantes et ascendantes. L'approche descendante consiste à commencer par une structure plus grande et à travailler vers le bas pour créer des nanostructures, tandis que l'approche ascendante vise à ce qu'un nanosystème s'auto-assemble. La combinaison de ces deux méthodes a constitué un défi en raison des différences en matière d’évolutivité et d’exigences à l’échelle atomique.

L'équipe DTU Electro a relevé ce défi en utilisant des forces de surface telles que la force de van der Waals et la force de Casimir, qui sont entraînées par des fluctuations quantiques. En créant des cavités photoniques, ils ont pu confiner les photons dans des entrefers extrêmement petits, à l’échelle de quelques atomes seulement. Même si le procédé d’auto-assemblage permet des dimensions extrêmes, les exigences de nanofabrication restent exigeantes.

Si les structures auto-assemblées ont le potentiel de créer des matériaux uniques aux propriétés extraordinaires, le défi réside dans la connexion de ces structures au monde extérieur. La technologie des semi-conducteurs existante est toujours nécessaire pour créer des fils ou des guides d'ondes permettant la connectivité. Cependant, les chercheurs de DTU Electro estiment que leur avancée pourrait potentiellement combler le fossé entre la nanotechnologie auto-assemblée et les semi-conducteurs conventionnels.

Bien que de nombreuses autres percées soient nécessaires avant de réaliser pleinement le potentiel de la nanotechnologie auto-assemblée, les chercheurs sont optimistes quant aux progrès réalisés. Cette recherche ouvre la voie à de futurs progrès dans le domaine de la nanotechnologie à auto-assemblage, nous rapprochant ainsi d’un avenir dans lequel les circuits électroniques pourront se construire eux-mêmes et exploiter tout le potentiel de la nanotechnologie.

