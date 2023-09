Boerse Stuttgart Digital s'associe au groupe Munich Re pour améliorer la sécurité et l'accessibilité du jalonnement

Boerse Stuttgart Digital, un acteur de premier plan dans le secteur des activités cryptographiques et numériques des groupes boursiers européens, a annoncé un partenariat d'assurance stratégique avec le groupe Munich Re, une démarche qui vise à améliorer la sécurité et l'accessibilité du staking en Europe. Cette collaboration représente une étape pionnière dans le paysage du staking de la région, offrant aux investisseurs institutionnels une solution unique, sécurisée et complète pour le staking.

L'élément clé de cette offre innovante est la solution d'assurance de staking du groupe Munich Re, spécialement conçue pour atténuer les risques de réduction pour Boerse Stuttgart Digital. Le slashing est une préoccupation au sein du mécanisme de consensus de preuve de participation de la blockchain Ethereum, où les validateurs peuvent potentiellement perdre leurs actifs mis en jeu en raison de violations des règles du réseau, même sans intention malveillante. Le concept d'assurance de Munich Re offre une couverture en cas de tels incidents, ajoutant ainsi un niveau de protection essentiel pour les investisseurs.

Sous sa filiale blocknox GmbH, Boerse Stuttgart Digital Custody étend sa solution de conservation existante pour intégrer cette nouvelle offre de staking. Cela garantit que les investisseurs désireux de participer à des activités de staking peuvent bénéficier d'un environnement d'une qualité et d'une sécurité exceptionnelles. Le Dr Oliver Vins, directeur général de Boerse Stuttgart Digital, s'est dit enthousiasmé par ce partenariat et a reconnu l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour le staking. Il a souligné l'importance d'instaurer la confiance dans la sécurité de l'environnement de jalonnement, positionnant Boerse Stuttgart Digital et Munich Re comme des pionniers dans la résolution commune de ce défi.

Le Dr Andre Knoerchen, responsable de la souscription des nouvelles technologies chez Munich Re, a souligné le potentiel de croissance des actifs numériques dans le secteur des services financiers. Le partenariat entre Boerse Stuttgart Digital et Munich Re combine leurs forces pour faciliter une adoption institutionnelle plus rapide et plus sûre des actifs numériques. Cette collaboration profite non seulement aux investisseurs institutionnels, mais favorise également un écosystème plus solide pour toutes les parties prenantes impliquées.

Ce partenariat stratégique s'appuie sur la collaboration fructueuse de Boerse Stuttgart Digital Custody avec le groupe Munich Re dans le domaine de l'assurance de garde depuis 2022. Avec l'expansion du staking, les investisseurs institutionnels ont désormais la possibilité d'explorer l'espace du staking avec des barrières réduites. Boerse Stuttgart Digital continue de fournir à ses partenaires institutionnels des solutions de jalonnement fiables et sécurisées, diversifiant ainsi davantage les opportunités dans le secteur du trading pour compte propre.

Définitions:

Staking : processus de participation à un réseau blockchain de preuve de participation en détenant et en « jalonnant » une quantité spécifique de crypto-monnaie pour valider les transactions et sécuriser le réseau.

Slashing : une pénalité imposée aux validateurs dans une blockchain de preuve de participation pour violation des règles du réseau, ce qui peut entraîner la perte de leurs actifs mis en jeu.

Sources:

– Boerse Stuttgart Numérique

– Groupe Munich Re