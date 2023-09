L'importance des technologies numériques pour les MPME en Inde

Le rôle des technologies numériques est devenu de plus en plus crucial pendant la période Covid-19. C'est désormais l'une des principales priorités du G20, notamment en ce qui concerne les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Ces entreprises contribuent à hauteur d'environ 30 % au PIB indien, ce qui rend leur adoption des technologies numériques essentielle à leur compétitivité.

L'Appel à l'action de Jaipur, lancé par le ministre du Commerce Piyush Goyal, a souligné la nécessité de renforcer l'accès aux bases de données et aux informations commerciales pour les MPME. Une façon d’y parvenir consiste à utiliser le Global Trade Helpdesk du Centre du commerce international de Genève. Le Premier ministre Narendra Modi a également souligné l'importance des MPME à l'ère de l'Industrie 4.0 et de la révolution numérique. Pour assurer leur croissance durable, la libre circulation des transmissions numériques transfrontalières est vitale.

L’Inde a déjà réalisé des progrès significatifs en termes de transformation numérique, dépassant les économies avancées tant au niveau national qu’en termes d’exportations. En 2016-17, l’Inde a exporté pour 89 milliards de dollars de services numériques, et sa part des exportations mondiales estimées de commerce numérique a augmenté d’environ 400 % entre 1995 et 2018. Avec la projection de 800 millions d’abonnés Internet en Inde d’ici fin 2023, un petit les entreprises ont également commencé à intégrer des services numériques dans leurs opérations.

L’aspect importation n’est pas en reste, car les MPME indiennes intègrent des services numériques, tels que le marketing et la communication sur smartphone, dans leurs opérations commerciales. Leurs objectifs incluent l’expansion de la portée du marché et l’approfondissement de leurs liens avec les clients.

Une préoccupation importante évoquée dans l’article est le moratoire sur les droits de douane. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté une Déclaration sur le commerce électronique mondial en 1998, qui prévoyait un moratoire de deux ans sur les droits de douane pour les transmissions électroniques transfrontalières. Ce moratoire a depuis été renouvelé tous les deux ans.

Même si l'Inde craignait une perte potentielle de recettes douanières, le moratoire a en réalité profité aux exportations et importations de services du pays. Cependant, la prochaine conférence ministérielle en 2024 décidera du sort du moratoire, et s'il cesse d'exister, il pourrait entraîner des perturbations dans les transmissions transfrontalières habituelles de données et entraver la croissance des MPME.

Une étude récente conclut que les transmissions numériques transfrontalières profitent aux MPME, se traduisant par une augmentation de l'emploi, de la valeur ajoutée et de la productivité du travail. Toute mesure rendant plus difficile l’accès des MPME aux services numériques importés, comme une augmentation des droits de douane, serait contre-productive et entraverait la croissance des petites entreprises.

Les implications politiques de cette recherche suggèrent que les mesures rendant difficile l'importation de services numériques auraient un impact négatif sur le secteur indien des MPME. Pour soutenir les petites entreprises et permettre leur expansion, les décideurs politiques devraient mettre en œuvre des politiques qui rendent plus facile, et non plus difficile et plus coûteux, l’accès aux services numériques, y compris ceux provenant de l’étranger. Le maintien du moratoire de l’OMC sur les droits de douane apporterait stabilité et prévisibilité aux secteurs numériques du monde entier.

Dans l’ensemble, l’adoption des technologies numériques est essentielle pour la croissance et la compétitivité des MPME en Inde. La libre circulation des transmissions numériques transfrontalières et le maintien du moratoire sur les droits de douane sont essentiels à leur développement durable.

Définitions:

MPME : micro, petites et moyennes entreprises

PIB : produit intérieur brut

B2B : entreprise à entreprise

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

