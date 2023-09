La variété et le chaos de Moving Out 2 : une suite débordante de nouvelles idées

Le développeur australien SMG Studio est de retour avec Moving Out 2, la suite très attendue de leur hit coopératif sur canapé de 2020 sur les déménageurs imprudents. Après avoir vendu plus d'un million d'exemplaires du premier jeu, l'objectif principal de SMG Studio pour la suite est la variété. Ils ont une longue liste d’idées inutilisées pour de nouveaux défis multijoueurs, ainsi que le désir d’ajouter des fonctionnalités en ligne crossplay. Cette inclusion les a obligés à réécrire leur moteur de jeu pour gérer les calculs physiques côté serveur.

Le jeu se déroule dans le cadre suburbain de Packmore, où les joueurs peuvent s'attendre à une logique de dessin animé et à tout ce qui est permis. Le studio a ajouté un nombre impressionnant de mécanismes et de royaumes interdimensionnels au jeu. Les joueurs peuvent désormais piloter des drones brandissant des boules de démolition dans une ville nuageuse futuriste ou briser des murs en pain d'épice à Candyland pour accéder au fourgon de déménagement.

La cofondatrice de SMG Studio, Ashley Ringrose, a pour philosophie de ne jamais dire non. Il croit qu'il faut laisser les artistes et les designers explorer leurs idées, puis trouver un moyen de les faire fonctionner. Cet état d'esprit a conduit à l'abondance de nouvelles idées dans Moving Out 2. Ringrose admet qu'il n'est pas intéressé à travailler sur des jeux officiels très sérieux car il préfère la liberté d'explorer des concepts amusants et imaginatifs.

Le sens de l'humour et le gameplay chaotique du jeu proviennent de l'approche de l'équipe en matière de conception de jeux, qu'ils comparent à une comédie d'improvisation. Ils suivent le principe du « oui et », permettant aux idées de se développer et de s'épanouir de manière inattendue. Par exemple, les concepteurs voulaient donner aux joueurs plus de possibilités de briser des objets, ils ont donc introduit l'idée d'une boule de démolition sur un drone. Cette mécanique flexible est née du va-et-vient de l’improvisation.

SMG Studio valorise également l'accessibilité des joueurs. Ils conçoivent des niveaux bac à sable avec des options illimitées permettant aux joueurs de trouver leur propre chemin tout en luttant contre une physique délibérément maladroite. Ils visent à trouver un équilibre entre un gameplay stimulant et un plaisir chaotique, en veillant toujours à ce que les joueurs puissent réaliser des trickshots extravagants et passer un bon moment.

Dans l’ensemble, Moving Out 2 offre une variété non-stop avec des situations inattendues qui maintiennent l’engagement des joueurs. Qu'il s'agisse d'attaques de score au basket-ball gumball ou de navigation dans des grimoires magiques, le jeu est conçu pour garder les joueurs sur leurs gardes. SMG Studio a déployé des efforts considérables pour tester et créer un jeu accessible qui plaira au plus grand nombre de joueurs possible.

