Motorola Edge 40 Neo : spécifications, fonctionnalités, prix et disponibilité

Motorola a confirmé que le Motorola Edge 40 Neo sera un smartphone mondial, dont le lancement est prévu le 14 septembre 2023. La fuite des prix de la variante haut de gamme révèle qu'elle coûtera 338.99 € (environ 30,000 XNUMX ₹), ce qui est inférieur à ce qui était prévu précédemment.

Le Motorola Edge 40 Neo comportera un grand écran Full HD+ P-OLED de 6.55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il sera alimenté par le chipset octa-core MediaTek Dimensity 1050, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le smartphone sera livré avec une configuration à double caméra arrière, composée d'une caméra principale de 50MP et d'un objectif secondaire de 13MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il y aura une caméra frontale de 32 MP.

En termes de batterie, le Motorola Edge 40 Neo devrait contenir une batterie de 5,000 68 mAh avec prise en charge d’une charge rapide filaire de 68 W. Il aura également un indice de protection IP13 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Le smartphone fonctionnera sous Android XNUMX avec le skin MyUX de Motorola en haut.

Motorola a confirmé que l'Edge 40 Neo sera disponible sur plusieurs marchés à travers le monde, y compris en Inde. Cependant, il est important de noter que les prix divulgués concernent l’Union européenne (UE) et que le prix en Inde peut être différent. Motorola devrait confirmer le prix du smartphone lors de l'événement de lancement.

