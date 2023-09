Mortal Kombat Reboot ramène Nitara exprimé et modélisé par Megan Fox

Warner Bros. Games a annoncé que Nitara, la guerrière vampire vue pour la dernière fois dans Mortal Kombat : Deadly Alliance en 2002, reviendrait dans la série lors du prochain redémarrage, Mortal Kombat 1. Pour donner aux fans un rapide rappel sur qui est Nitara. , Warner Bros. a révélé que le personnage serait doublé et modelé d'après l'actrice Megan Fox, connue pour ses rôles dans Jennifer's Body et Transformers.

Nitara, une créature vampire venue d'un royaume étrange, est dépeinte comme étant à la fois mauvaise et bonne, alors qu'elle se bat pour sauver son peuple. Megan Fox a exprimé son attachement pour le personnage en déclarant : "C'est un vampire, ce qui résonne évidemment pour une raison quelconque." Fox a également partagé que son implication dans le portrait de Nitara va au-delà de la simple fourniture de la voix, en disant : « [Les séances d'acteur de Nitara] me forcent à puiser dans des domaines de moi-même avec lesquels je ne suis pas à l'aise. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et cela m'a permis d'être plus libre avec moi-même.

Dans le prochain Mortal Kombat 1, Nitara présente une nouvelle fatalité jamais vue auparavant. La bande-annonce montre Nitara utilisant ses ongles de cinq pouces de long pour éventrer son adversaire, se tenant aux entrailles comme une corde pendant que ses ailes de chauve-souris la soulèvent dans les airs. D'un coup de pied puissant, elle envoie son adversaire s'écraser, faisant tomber sa chair, ne laissant derrière elle qu'un squelette brisé.

Les fans peuvent s'attendre à découvrir davantage le style de combat unique de Nitara lors de la sortie de Mortal Kombat 1 le 19 septembre sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. Cependant, ceux qui précommanderont les éditions premium et collector bénéficieront d'un accès anticipé à partir du 14 septembre.

