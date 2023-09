Warner Bros. Games dévoile une nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 1 mettant en vedette Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 1, présentant l'ajout de Jean-Claude Van Damme comme skin alternatif spécial pour le personnage de Johnny Cage. Ce nouveau skin peut être débloqué par les joueurs qui achètent l'édition Premium du jeu.

L'annonce est intervenue peu de temps après la diffusion d'images de Van Damme lors d'une interview avec Ed Boon, le co-créateur de la série Mortal Kombat. Boon a révélé que l'inclusion de Van Damme dans le jeu était un rêve devenu réalité, déclarant que l'idée avait été conçue à l'origine lors du développement du premier jeu Mortal Kombat.

Boon a expliqué : « Notre intention était de créer Van Damme : The Arcade Game. En fait, nous voulions voir les mots « Van Damme » dans le jeu. Nous avons contacté son équipe, mais pour diverses raisons, cela n'a pas fonctionné à l'époque. Cependant, cette fois, nous avons joué à la loterie et nous l’avons finalement fait participer. Nous avons sa voix et il sera le personnage de Johnny Cage. C’est pour nous un moment de bouclage absolu de la boucle.

En plus de Van Damme, il a également été récemment annoncé que Megan Fox apparaîtrait dans Mortal Kombat 1 en tant que visage et voix du personnage Nitara.

Le jeu très attendu devrait sortir le 19 septembre 2023 et sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Games Store.

