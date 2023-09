Ed Boon révèle le skin de Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage dans Mortal Kombat 1

Ed Boon, co-créateur de la célèbre franchise de jeux vidéo Mortal Kombat, a fait une apparition spéciale dans la série YouTube Hot Ones. Au cours de l'interview, Boon a dévoilé le premier aperçu du skin Jean-Claude Van Damme pour le personnage de Johnny Cage dans Mortal Kombat 1.

L’inclusion de Van Damme dans le jeu a mis du temps à arriver. Boon a révélé qu'ils avaient essayé à plusieurs reprises dans le passé d'obtenir l'implication de Van Damme, mais qu'ils avaient finalement décroché le jackpot cette fois-ci. Non seulement ils ont réussi à obtenir l’image de l’acteur emblématique, mais ils ont également obtenu sa voix pour le personnage.

L'aperçu du skin de Jean-Claude Van Damme présentait l'acteur tel qu'il apparaissait dans le film classique "Bloodsport" de 1988, avec son physique musclé caractéristique.

Boon a exprimé son enthousiasme à l'idée de pouvoir enfin inclure Van Damme dans le jeu après près de trois décennies. Il avait toujours voulu créer un jeu basé sur l'acteur, remontant aux débuts de Mortal Kombat. Bien qu'ils aient contacté l'équipe de Van Damme à l'époque, ils n'ont pas reçu de réponse, ce que Boon comprend compte tenu de leur nature jeune et ambitieuse.

L’évolution du jeu au fil des années a joué un rôle majeur dans la réalisation de cette collaboration de rêve. Boon a reconnu que la portée de Mortal Kombat s'est considérablement élargie depuis sa création, passant d'un petit projet passionné à un effort créatif massif et à une franchise de jeux vidéo à succès.

Cependant, avec la croissance de la franchise, Boon a également admis qu'il y avait certains inconvénients. Travailler à plus grande échelle signifie que les idées mettent plus de temps à se concrétiser et nécessitent l’approbation de plusieurs parties. Autrefois, lorsque l’équipe était plus petite, ils pouvaient voir leurs idées prendre vie presque immédiatement.

Mortal Kombat 1 est développé par NetherRealm Studios et publié par Warner Bros. Games. Le titre très attendu devrait sortir le 19 septembre sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Games Store.

