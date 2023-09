La bande-annonce de lancement de Mortal Kombat 1 révèle le gameplay de Reiko et Shang Tsung

By

La dernière bande-annonce de lancement de Mortal Kombat 1 donne non seulement aux fans un aperçu du gameplay des personnages Reiko et Shang Tsung, mais dévoile également leurs horribles morts. La bande-annonce présente des éléments de l'histoire impliquant la renaissance de Shang Tsung dans l'univers créé par le Dieu du Feu Liu Kang. Les célèbres capacités de métamorphose de Shang Tsung sont pleinement visibles, lui permettant de se transformer en adversaires et de copier leurs mouvements.

La mort de Shang Tsung est particulièrement horrible, car il ouvre une blessure dans la poitrine de son adversaire et y verse une concoction fétide, déclenchant une horreur démoniaque qui délivre une morsure sauvage. Cette fatalité a déjà valu au public le surnom de « fatalité extraterrestre ».

La bande-annonce offre également un aperçu du gameplay de Reiko, le commandant en second du général Shao. Le brutal Krushing Blow de Reiko consiste à lancer une lance dans la poitrine de son adversaire, à la briser en deux, puis à empaler son crâne avec le morceau restant.

En plus des séquences de jeu, le développeur NetherRealm a également révélé un ensemble d'options d'accessibilité pour Mortal Kombat 1. Ces options comportent des descriptions audio et des indices pour l'action à l'écran qui se jouent de manière contextuelle pendant le jeu, rendant le jeu plus inclusif pour les joueurs ayant des capacités différentes. .

Mortal Kombat 1 devrait être lancé le 14 septembre pour ceux bénéficiant d'un accès anticipé à l'édition Premium, et le 19 septembre pour tous les autres. Shang Tsung est un bonus de précommande, poursuivant la tradition consistant à offrir des personnages exclusifs comme incitations aux précommandes.

Pour plus d'informations sur Mortal Kombat 1, les fans peuvent explorer l'annonce récente de l'arrivée de Nitara dans la liste, exprimée par l'actrice Megan Fox. De plus, il y a une interview avec le chef du développement Ed Boon de la Gamescom et une bande-annonce live-action mettant en vedette Dave Bautista, rendant hommage à l'emblématique publicité télévisée de Mortal Monday.

