Jean-Claude Van Damme fait ses débuts dans Mortal Kombat 1

Lors d'une récente apparition dans l'émission YouTube "Hot Ones", le co-créateur de la série Mortal Kombat, Ed Boon, a révélé le skin très attendu de Jean-Claude Van Damme pour le personnage de Johnny Cage dans le prochain Mortal Kombat 1. Il s'agit d'un moment important pour le série, car les créateurs avaient initialement envisagé le jeu comme un hommage au célèbre artiste martial et acteur.

Boon a expliqué que lorsqu'ils développaient le tout premier jeu Mortal Kombat, ils avaient contacté l'équipe de Van Damme pour voir s'il serait intéressé à devenir le personnage principal du jeu d'arcade. Malheureusement, à l’époque, leurs tentatives de collaboration avec lui n’ont pas abouti. Cependant, par chance, ils ont réussi à obtenir la participation de Van Damme pour Mortal Kombat 1, lui fournissant sa voix pour le personnage.

Les fans de la série étaient ravis de découvrir le skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage. Les retours ont été extrêmement positifs, beaucoup se disant surpris de la beauté du produit. La révélation a eu lieu lors de l'épisode Hot Ones mettant en vedette Ed Boon et peut être vue à 5h50 de la vidéo.

Cette nouvelle arrive peu de temps après l'annonce selon laquelle l'actrice Megan Fox incarnera Nitara, le vampire de l'Outworld, dans Mortal Kombat 1. Avec ces ajouts passionnants à la liste, l'anticipation pour le jeu continue de croître.

– Image : First We Feast – Hot Ones (via YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.