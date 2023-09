Lancement de Mortal Kombat 1 cette semaine : pouvez-vous utiliser l'astuce néo-zélandaise ?

Mortal Kombat 1, le soft reboot très attendu de la franchise de combat emblématique, devrait être lancé le 14 septembre via l'édition Premium. Cependant, il existe une astuce que les joueurs peuvent utiliser pour potentiellement jouer au jeu plus tôt, connue sous le nom d'astuce néo-zélandaise.

Depuis des années, l’astuce néo-zélandaise est une solution de contournement populaire qui permet aux joueurs d’accéder aux jeux avant leur date de sortie officielle. Cette astuce tire parti des différences de fuseau horaire entre la Nouvelle-Zélande et les autres régions. En raison de ces différences, les jeux sont parfois lancés en Nouvelle-Zélande presque une journée plus tôt qu'en Amérique du Nord.

Pour utiliser l'astuce néo-zélandaise, les joueurs doivent modifier les paramètres d'heure sur leurs plateformes de jeu pour qu'ils correspondent au fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande. En faisant croire à la console qu'elle est située en Nouvelle-Zélande, les joueurs peuvent débloquer le jeu plus tôt, même s'ils se trouvent physiquement dans une autre partie du monde. Cette astuce fonctionne pour les plateformes Xbox et Steam.

Cependant, l'astuce néo-zélandaise ne fonctionnera pas pour la version en accès anticipé de Mortal Kombat 1. Le jeu devrait être lancé simultanément dans le monde entier, ce qui rend impossible d'y jouer plus tôt en utilisant cette méthode. Si vous souhaitez connaître l'heure de sortie spécifique dans votre région, consultez les sources officielles pour obtenir ces informations.

Néanmoins, pour la version de base du jeu, qui sera lancée le 19 septembre à minuit, l'astuce néo-zélandaise peut être appliquée. Cela signifie que Mortal Kombat 1 sera débloqué en Nouvelle-Zélande plus tôt que dans les autres régions.

Il est important de noter que les propriétaires de PlayStation peuvent rencontrer des complications lors de l'utilisation de l'astuce néo-zélandaise. Étant donné que les comptes PlayStation sont spécifiés par région, les joueurs devront créer un compte néo-zélandais et acheter le jeu dans la boutique de cette région pour y jouer plus tôt.

Mortal Kombat 1 sera disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S et PC via Steam et Epic Games Store. Si vous recherchez plus de guides et d'informations sur le jeu, n'oubliez pas de consulter le MK1 Game Hub.

