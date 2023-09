La Nintendo Switch 2 : spécifications rumeurs et date de sortie possible

Un récent rapport du célèbre fuyard de jeux vidéo NateTheHate a fourni plus de détails sur la rumeur concernant la Nintendo Switch 2. Selon Nate, le nouveau système aurait été présenté aux développeurs à huis clos lors de la Gamescom 2023 à Cologne, en Allemagne.

L'une des informations clés partagées par Nate est qu'une démo de The Legend of Zelda : Breath of the Wild fonctionnait sur la nouvelle console à une résolution 4K et à 60 images par seconde, avec des temps de chargement nettement plus courts par rapport à la Nintendo Switch d'origine. . Cela suggère que le Switch 2 pourrait avoir des performances améliorées, en particulier lorsqu'il est connecté.

Il a également été mentionné que le nouveau système pourrait intégrer la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling), en particulier DLSS 3.5. Cependant, il est important de noter que l’implémentation DLSS sur le Switch 2 peut ne pas inclure toutes les fonctionnalités de la version PC.

Une autre démo présentée à la Gamescom aurait été The Matrix, qui semblait être à égalité avec les consoles de nouvelle génération en termes de qualité visuelle, y compris des capacités améliorées de traçage de rayons. Cependant, il est supposé que cette démo n'a peut-être pas fonctionné sur du matériel natif, mais plutôt sur un PC ou un kit de développement avec des spécifications similaires.

Alors que les discussions à la Gamescom indiquaient une date de sortie potentielle en mars 2024, NateTheHate a exprimé son incertitude quant à savoir si cette date fait référence à la révélation officielle ou au lancement effectif de la Nintendo Switch 2.

En ce qui concerne la rétrocompatibilité, il n'y a aucune information définitive quant à savoir si le nouveau système sera compatible avec les jeux sortis pour la Nintendo Switch d'origine.

Bien que ces détails offrent un aperçu intrigant de la rumeur sur la Nintendo Switch 2, il est important d'aborder ces informations avec prudence car elles sont toujours basées sur des fuites non vérifiées. Seul le temps nous dira si ces rumeurs s’avèrent exactes, et les fans attendent avec impatience les annonces officielles de Nintendo eux-mêmes.

Sources : NateTheHate, Reddit