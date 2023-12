Des fossiles moléculaires révèlent d'anciennes stratégies d'alimentation

Une étude récente publiée dans Nature Communications a révélé des informations fascinantes sur les habitudes alimentaires d'anciennes formes de vie, remontant à plus d'un milliard d'années. En combinant les domaines de la géologie et de la génétique, les chercheurs ont pu analyser les traces chimiques trouvées dans des roches anciennes et étudier la constitution génétique des animaux modernes, mettant ainsi en lumière la façon dont les changements survenus au début de la Terre ont influencé les changements dans les stratégies alimentaires.

Le chercheur principal David Gold, professeur agrégé au Département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université de Californie à Davis, est spécialisé en paléontologie moléculaire. Ce domaine émergent utilise à la fois des outils géologiques et biologiques pour étudier l'évolution de la vie. Grâce aux progrès technologiques, les scientifiques peuvent désormais extraire les restes chimiques de la vie ancienne des roches, où les fossiles traditionnels sont souvent rares.

Un type particulier de traces chimiques trouvées dans des roches vieilles de 1.6 milliard d’années sont les lipides stérols, qui proviennent des membranes cellulaires. Ces lipides peuvent durer des centaines de millions d'années. Les chercheurs ont découvert que si la plupart des animaux utilisent aujourd’hui des stérols à 27 atomes de carbone (C27), comme le cholestérol, les champignons utilisent généralement des stérols en C28, tandis que les plantes et les algues vertes produisent des stérols en C29, également appelés phytostérols.

L'analyse de roches datant de 850 millions d'années a révélé des traces de stérols C27, tandis que des traces de stérols C28 et C29 sont apparues environ 200 millions d'années plus tard. Ce schéma suggère la diversité croissante de la vie à cette époque et l’évolution des champignons et des algues vertes. Cependant, sans restes fossilisés, les chercheurs ne peuvent pas déterminer quels animaux ou quelles plantes ont produit ces stérols.

Pour mieux comprendre, Gold et son équipe ont effectué une analyse génétique. Ils ont découvert que le gène smt, responsable de la production de stérols à chaîne plus longue, était apparu au début de l'évolution des premiers animaux. Notamment, ce gène a subi des changements rapides au cours de la même période où les phytostérols sont apparus pour la première fois dans les archives fossiles. Au fil du temps, de nombreuses lignées animales ont perdu le gène smt, ce qui implique que ces organismes ont abandonné la production de phytostérols car ils dépendaient de plus en plus de la source de nourriture florissante fournie par les algues.

"Si nous avons raison", explique Gold, "alors l'histoire du gène smt relate un changement dans les stratégies d'alimentation des animaux au début de leur évolution, alors que ces fossiles moléculaires de phytostérols enregistrent la montée des algues dans les océans anciens."

Cette étude démontre les informations précieuses qui peuvent être obtenues en combinant plusieurs disciplines scientifiques pour déchiffrer les mystères de la vie ancienne. En étudiant les fossiles moléculaires et en analysant les données génétiques, les chercheurs peuvent découvrir des indices significatifs sur les adaptations et les stratégies alimentaires d’organismes qui vivaient il y a des milliards d’années.

