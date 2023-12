Une nouvelle découverte met en lumière les habitudes alimentaires des animaux anciens

Une étude révolutionnaire publiée dans Nature Communications a dévoilé des informations fascinantes sur les habitudes alimentaires des animaux qui vivaient il y a plus d'un milliard d'années. En analysant les traces chimiques dans les roches anciennes et en effectuant des analyses génétiques sur des animaux vivants, les chercheurs ont pu reconstituer le puzzle des premiers régimes alimentaires des animaux et leur évolution.

Traditionnellement, l’étude des régimes alimentaires des animaux anciens s’avère difficile en raison de la rareté des fossiles d’animaux. Cependant, les récents progrès technologiques ont permis aux scientifiques d’extraire des traces chimiques de vie à partir de roches anciennes qui ont réussi à survivre pendant des centaines de millions d’années. Les lipides, en particulier, se sont révélés très prometteurs en fournissant des indices sur les habitudes alimentaires des animaux anciens.

La recherche s'est concentrée sur les lipides stérols, dérivés des membranes cellulaires. Ces lipides peuvent être trouvés dans des roches vieilles de 1.6 milliard d’années. De nos jours, la plupart des animaux utilisent du cholestérol, un type de stérol comportant 27 atomes de carbone (C27), dans leurs membranes cellulaires. Cependant, les champignons utilisent généralement des stérols C28, tandis que les plantes et les algues vertes produisent des stérols C29, également appelés phytostérols.

L’une des principales conclusions de l’étude est que les stérols C28 et C29 sont apparus environ 200 millions d’années plus tard que les stérols C27, ce qui suggère une diversité croissante de la vie au cours de cette période et l’émergence de champignons et d’algues vertes.

Pour mieux comprendre les origines de ces stérols et leur pertinence dans l’alimentation des animaux anciens, les chercheurs ont mené une analyse génétique. Ils ont découvert un gène appelé smt, responsable de la production de stérols à chaîne plus longue, chez les annélides (vers segmentés). En examinant le gène smt chez différentes espèces animales, les chercheurs ont pu créer un arbre généalogique et suivre son évolution.

L'étude a révélé que le gène smt est apparu au début de l'évolution des premiers animaux et a connu des changements rapides à peu près au même moment où les phytostérols sont apparus dans les archives rocheuses. De plus, les chercheurs ont noté que la plupart des lignées d’animaux ont finalement perdu le gène smt.

L’interprétation de ces résultats suggère que les fossiles moléculaires de phytostérols marquent la montée des algues dans les océans anciens, conduisant les animaux à modifier leurs stratégies alimentaires et à s’appuyer sur cette source de nourriture de plus en plus abondante. L'étude fournit des informations précieuses sur l'histoire évolutive des régimes alimentaires des animaux et met en évidence l'impact des changements environnementaux sur le développement des comportements alimentaires.

L'équipe de recherche espère que cette étude ouvrira la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine de la paléontologie moléculaire, comblant le fossé entre la géologie et la biologie pour révéler les secrets de la vie ancienne.

