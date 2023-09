Mizuno présente deux nouvelles balles de golf : RB Max et RB 566

Mizuno a récemment dévoilé deux nouvelles balles de golf : la RB Max et la RB 566. La RB Max est une balle à double cœur qui présente la même résilience que les balles de golf Mizuno, avec un noyau interne plus doux et un noyau externe plus ferme. Il est conçu pour les joueurs à vitesse de swing moyenne à élevée, offrant une compression plus douce et un vol plus élevé par rapport aux modèles du tour. Le RB Max dispose également d’un revêtement en ionomère plus durable. D'autre part, le RB 566 possède un noyau plus souple que son prédécesseur et un nouveau design à alvéoles pour un meilleur transport.

Le RB Max est destiné aux golfeurs qui souhaitent une balle de distance de type tour sans le prix élevé. Il intègre les ingrédients de vitesse de balle trouvés dans les balles d'élite RB Tour et RB Tour X de Mizuno. Le noyau en caoutchouc butadiène a un noyau interne plus doux mais résistant enroulé autour d'un noyau externe plus ferme, offrant une meilleure vitesse, un meilleur lancement et une meilleure sensation pour les golfeurs moyens avec des vitesses de swing moyennes à supérieures à la moyenne. Bien qu'il puisse offrir une sensation plus ferme que le RB 566, le RB Max offre néanmoins une durabilité accrue et convient aux amateurs ayant une bonne vitesse de tête de club.

La RB Max comble l'écart entre les balles de golf en deux parties à faible compression de Mizuno, comme la RB 566, et leurs entrées à revêtement en uréthane multicouche, la RB Tour et la RB Tour X. Elle offre une sensation plus ferme que la RB Tour et des rotations plus faibles. le conducteur que le RB Tour X, ce qui aide avec la distance et réduit le spin hors axe. Cependant, le RB Max tourne moins dans le jeu court que les balles RB Tour et RB Tour X.

Semblable aux balles de tournée de Mizuno, la RB Max intègre une technologie de fossettes sur la couverture qui influence le vol différemment sur les tirs du driver et du wedge. Avec 20 % d'alvéoles en plus, le motif et la forme des alvéoles modifient le flux d'air autour du ballon. Des élans plus rapides, comme les tirs avec driver, produisent un vol plus efficace et plus haut, tandis que des élans plus lents, comme les tirs en coin, produisent un vol plus pénétrant et contrôlé.

Pendant ce temps, le RB 566 s’adresse aux joueurs à vitesse de swing modérée et offre une sensation plus douce. Les constructions à compression souple offrent de la tolérance même si elles ne maximisent pas la vitesse de la balle. Les 566 alvéoles, y compris les micro-alvéoles dans les alvéoles principales et dans les zones plates, maintiennent le transport à des vitesses inférieures. L'aérodynamisme des petites alvéoles permet d'obtenir un vol plus haut et plus droit, compensant toute perte mineure de vitesse de balle.

En résumé, les RB Max et RB 566 de Mizuno sont de nouveaux ajouts à leur gamme de balles de golf. Le RB Max vise à fournir une balle de distance de type tour pour les golfeurs moyens, offrant une meilleure vitesse, un meilleur lancement et une meilleure sensation. Il comble le fossé entre les balles de golf en deux parties à faible compression de Mizuno et les entrées de revêtement en uréthane multicouche. Le RB 566 offre une solution plus douce pour les joueurs à vitesse de swing modérée, offrant une tolérance et un maintien à des vitesses inférieures grâce à sa conception à fossettes. Les deux nouvelles balles offrent des fonctionnalités uniques et ciblent différents profils de joueurs.

