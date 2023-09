Shigeru Miyamoto de Nintendo et Charles Martinet discutent du nouveau rôle de Martinet en tant qu'ambassadeur de Mario

Dans un récent message vidéo, Shigeru Miyamoto et Charles Martinet ont fourni plus de détails sur le prochain rôle de Martinet en tant qu'ambassadeur de Mario. Le mois dernier, il a été annoncé que Martinet, la voix bien-aimée de Mario, quitterait son rôle de doubleur anglais du personnage après près de 30 ans. Au lieu de cela, de nouveaux talents vocaux reprendront le rôle dans le prochain jeu, Super Mario Bros. Wonder. Le nouveau rôle de Martinet en tant qu'ambassadeur Mario impliquera de voyager à travers le monde et d'interagir avec les fans lors d'événements, d'interpréter des voix familières, de signer des autographes et de répandre la joie.

Miyamoto a exprimé sa gratitude pour les contributions de Martinet à Nintendo et a loué son talent, sa prévenance et sa capacité à donner vie aux personnages. Il a même raconté un drôle de souvenir de Martinet qui a failli se cogner la tête à l'entrée d'un restaurant à Kyoto. Miyamoto a partagé qu'il avait hâte de voir Martinet profiter de moments avec les fans de Nintendo lors d'événements dans le monde entier.

Pour Martinet, ce fut un honneur de donner vie aux personnages de Nintendo pendant tant d'années. Il a exprimé son engagement à toucher les cœurs, à faire sourire et rire les gens et à apporter de la joie à travers de grands jeux. Martinet a remercié Miyamoto et s'est adressé à ses fans, exprimant son enthousiasme à l'idée de les rencontrer lors d'événements futurs.

Même si Martinet admet qu'il est encore incertain quant aux spécificités de son nouveau rôle d'ambassadeur Mario, il reste optimiste et prêt à embrasser l'avenir aux côtés de Nintendo. Il est clair que Miyamoto et Martinet sont enthousiasmés par le prochain chapitre du voyage de Mario et les opportunités qu'il apportera.

Source : compte Twitter de Nintendo of America, 7 septembre 2023.