Mission : Impossible – Dead Reckoning, première partie : diffusion de séquences exclusives

IGN a publié une séquence exclusive de 10 minutes du prochain film Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, mettant en vedette le personnage de Tom Cruise, Ethan Hunt, en action à l'aéroport international d'Abu Dhabi. Le film sera disponible sous forme numérique le 10 octobre et sur SteelBook 4K Ultra HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 31 octobre (1er novembre en Australie).

La sortie numérique du film comprendra un aperçu des coulisses des cascades audacieuses du film et des séquences qui n'étaient pas incluses dans la sortie en salles. Le réalisateur Christopher McQuarrie et le monteur Eddie Hamilton commenteront chaque scène, offrant ainsi aux spectateurs une compréhension approfondie des moments fascinants du film.

Le contenu bonus proposera également des explorations de lieux de tournage exotiques à Abu Dhabi et à Rome, montrant comment les séquences palpitantes ont été tournées. De plus, le public aura un aperçu des coulisses de la ville à couper le souffle de Venise et sera témoin du dévouement et de l'engagement des acteurs alors qu'ils s'entraînaient pour leurs rôles.

La sortie comprendra également des images étendues de l'une des plus grandes cascades de l'histoire du cinéma, mettant en vedette Tom Cruise lançant une moto du haut d'une falaise. Les cascades dangereuses de vol de vitesse du film seront également expliquées en détail, mettant en évidence les techniques d'entraînement impliquées.

Un autre point fort du contenu bonus est une featurette sur la séquence culminante du train, offrant un aperçu de la façon dont elle a été capturée sur film. Le réalisateur et le monteur partageront également quelques plans supprimés à couper le souffle qui n'ont pas fait partie du montage final du film.

Les fans de la franchise Mission : Impossible attendent avec impatience la sortie de Dead Reckoning Part One, qui a été décrite comme une saga d'action amusante, intense et introspective. La performance de Tom Cruise dans le film a suscité les éloges des lecteurs d'IGN, qui l'ont élu comme son meilleur film.

Source : IGN (aucune URL fournie)