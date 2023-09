Minneapolis Digital Consultancy Livefront obtient un investissement stratégique

Livefront, société de conseil numérique et créateur d'applications basée à Minneapolis, a annoncé l'acquisition d'un investissement « stratégique » auprès de la société de capital-investissement basée à Denver, Rallyday Partners. Il s'agit du premier investissement extérieur de Livefront depuis plus de 20 ans d'activité de l'entreprise. L’accord a été décrit comme un « investissement stratégique en capital de croissance » qui contribuera à l’intensification des opérations.

Le montant exact de l'investissement et de la participation au capital prise par Rallyday Partners n'a pas été divulgué. Cependant, le PDG de Livefront, Mike Bollinger, a révélé que l'investissement provenait du deuxième fonds de Rallyday Partners, évalué à environ 205 millions de dollars.

Le partenariat avec Rallyday Partners est considéré comme une opportunité pour Livefront d'améliorer sa réputation d'excellence et son engagement envers des normes élevées. L'entreprise prévoit d'utiliser cet investissement pour embaucher davantage d'experts en conception et en ingénierie, ainsi que pour renforcer ses efforts de vente et de marketing.

Rallyday Partners est fier d'être « par des fondateurs pour des fondateurs ». Les dirigeants de l'entreprise visent à fournir le type de soutien à l'investissement qu'ils auraient souhaité avoir lors de la création de leur propre entreprise.

Livefront, fondée en 2001, a une expérience dans le développement de produits numériques pour des clients notables tels que Samsung, Optum, Medtronic et les Minnesota Twins. La société a été incluse à plusieurs reprises sur la liste du magazine Inc. des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Le PDG de Livefront, Mike Bollinger, est également co-fondateur du site d'actualités technologiques tech.mn et dirige l'entreprise depuis sa création.

L'associée directrice de Rallyday Partners, Nancy Phillips, a félicité Bollinger et Livefront pour leur capacité à établir une culture de normes élevées et à rassembler les meilleurs talents en matière de conception, de produits et d'ingénierie. Livefront emploie actuellement environ 90 personnes, la majorité étant basée au Minnesota et certaines dispersées dans 15 autres États.

