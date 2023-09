Créer des fermes de farine d'os dans Minecraft

La farine d'os est un élément utile dans Minecraft qui accélère la croissance des cultures. Il peut être obtenu soit en le fabriquant à partir d'os, soit en utilisant des composteurs complets. Cet article explore deux méthodes pour cultiver de la farine d'os dans Minecraft : la méthode de culture et la méthode de géniteur de squelette.

Ferme de farine d'os avec des cultures

Une façon d’obtenir automatiquement de la farine d’os consiste à créer une ferme de cultures et à utiliser les récoltes pour remplir des composteurs. La canne à sucre est la meilleure culture à utiliser pour cette ferme, car elle a 50 % de chances d'augmenter de un le niveau du composteur.

Pour créer cette ferme, les joueurs doivent installer un composteur connecté à des trémies et des coffres. Cela garantit que toutes les cultures sont introduites dans le composteur. Un coffre est relié à trois trémies surmontées de trois composteurs. Un autre ensemble de trois trémies est placé au-dessus de ces composteurs, et une trémie de minecart circule le long de rails alimentés par un bloc de pierre rouge.

La deuxième partie de la ferme consiste à créer un casseur de canne à sucre automatique à l'aide de blocs observateurs et de blocs pistons. Les blocs observateurs remarquent la croissance de la canne à sucre et activent les blocs à piston qui brisent les récoltes. Les récoltes cassées sont ensuite aspirées par la trémie du minecart et transférées vers le composteur. Une fois le composteur rempli de compost, la farine d'os est extraite et stockée dans le coffre.

Ferme de farine d'os avec géniteur de squelettes

Les squelettes sont des créatures hostiles qui laissent tomber des os à leur mort. Ces os peuvent être utilisés pour obtenir de la farine d’os. Pour créer une ferme de farine d'os avec un géniteur de squelette, les joueurs doivent trouver un géniteur de squelette dans un donjon.

Une fois qu'un géniteur squelette est trouvé, les joueurs doivent étendre les dimensions du donjon de tous les côtés, laissant le bloc générateur suspendu dans les airs. Une dalle doit être placée au-dessus du bloc de génération pour empêcher les monstres d'apparaître dessus.

Ensuite, l'eau peut être acheminée depuis des seaux vers un côté de la pièce pour créer une salle de mise à mort. Une autre zone devrait être créée du côté opposé de la salle de mise à mort, où les joueurs peuvent se tenir debout et tuer facilement des squelettes.

Un système de trémie et de coffre doit être installé à l'extrémité de la salle d'abattage pour collecter toutes les gouttes des squelettes morts. Enfin, les joueurs peuvent supprimer toutes les sources de lumière pour commencer à faire apparaître les squelettes. Les squelettes afflueront vers la salle de mise à mort où les joueurs pourront facilement les tuer sans subir de dégâts. Les os laissés par les squelettes peuvent alors être facilement transformés en farine d’os. En plus de la farine d'os, les joueurs obtiendront également des arcs et des flèches de cette ferme.

Ces deux méthodes fournissent des moyens efficaces de cultiver de la farine d'os dans Minecraft, rendant l'agriculture et la croissance des cultures beaucoup plus rapides et plus faciles pour les joueurs.

