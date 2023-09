Veronica Beard organise un dîner de la Fashion Week au restaurant Fotografiska

Veronica Beard a récemment organisé un dîner de la fashion week au restaurant Veronika de Fotografiska, un moment que la marque attendait avec impatience depuis trois ans. Le dîner a eu lieu pour honorer la campagne d'automne de la marque et a été co-organisé par les cofondatrices de Veronica Beard, Veronica Miele Beard et Veronica Swanson Beard, ainsi que Laura Brown. L'événement a réuni des invités notables tels que Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine et Sutton Foster.

Le hall du restaurant était orné de piles de journaux imprimés présentant des images de campagne et le mantra d'automne de la marque : « Dernières nouvelles : les femmes veulent des vêtements qu'elles peuvent réellement porter. » Mindy Kaling, l'une des invitées, a exprimé son admiration pour la marque, déclarant qu'elle trouvait les vêtements flatteurs et parfaits pour son style de vie d'écrivain et d'interprète.

Après le plat principal du dîner, les serveurs sont arrivés à chaque table avec des plateaux d'argent et des porte-clés. Ces porte-clés pouvaient être échangés au « vestiaire » contre un blazer emblématique de Veronica Beard, complété par une pochette monogrammée. Les invités qui souhaitent acquérir plus de pièces de la marque peuvent visiter la boutique de SoHo plus tard dans la semaine, où Laura Brown co-animera un événement commercial caritatif au profit de l'association à but non lucratif SIDA (Red).

Au cours du dîner, Veronica Swanson Beard s'est adressée à la salle et a souligné que la marque se concentre sur le bien-être, le bien-être et le bien-être. Elle a exprimé sa gratitude pour le moment présent et l'opportunité de célébrer la saison d'automne. Veronica Miele Beard a fait écho à ce sentiment, déclarant qu'elle croit en l'importance de faire en sorte que les autres se sentent bien, tout en ayant l'air bien et en faisant le bien.

Dans l'ensemble, le dîner de la semaine de la mode organisé par Veronica Beard à Veronika était un événement festif mettant en valeur la campagne d'automne de la marque et réunissant des invités notables des secteurs de la mode et du divertissement.

