Veronica Beard célèbre sa campagne d'automne avec un dîner de la Fashion Week

Veronica Beard a récemment organisé un dîner de la semaine de la mode à Veronika, le restaurant de Fotografiska, pour célébrer le lancement de sa campagne d'automne. Le dîner était co-organisé par les cofondatrices Veronica Miele Beard et Veronica Swanson Beard, ainsi que par Laura Brown. Parmi les invités notables figuraient Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan et sa sœur Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine et Sutton Foster.

La campagne d'automne de la marque a été mise en évidence dans tout le restaurant, avec des images de campagne et le mantra d'automne de la marque : « Dernières nouvelles : les femmes veulent des vêtements qu'elles peuvent réellement porter. »

Mindy Kaling, fan de la marque, a exprimé son admiration pour les vêtements flatteurs de Veronica Beard. Elle a déclaré que les blazers conviennent particulièrement à son côté écrivain. Elle avait également assisté au défilé Ralph Lauren et à l'US Open pendant la fashion week.

Pendant le dîner, les convives ont été agréablement surpris lorsque les serveurs leur ont présenté des plateaux d'argent contenant des porte-clés. Ces porte-clés pouvaient être échangés au « vestiaire » contre un blazer emblématique de Veronica Beard, complété par une pochette monogrammée.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la marque, un événement commercial caritatif sera co-organisé par Laura Brown à la boutique de SoHo plus tard dans la semaine au profit d'une organisation à but non lucratif contre le SIDA (Red).

Veronica Swanson Beard s'est adressée aux invités au début du dîner, soulignant l'accent mis par la marque sur le bien-être, le bien-être et le bien-être. Elle a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de célébrer la saison d'automne dans le secteur de la mode en évolution rapide.

En accord avec Swanson Beard, Veronica Miele Beard a souligné l'importance de faire en sorte que les autres se sentent bien, affirmant que bien paraître et faire le bien peuvent aller de pair.

Source : Cet article est basé sur l'article source « Veronica Beard Celebrates Fall Campaign With Fashion Week Dinner » d'Emily Mercer pour WWD.