Présentation de Microsoft Designer : la puissance de l'IA à portée de main

Microsoft Designer, l'application de conception basée sur l'IA, a fait son chemin vers les téléphones Android via le Google Play Store. Cette application gratuite permet aux utilisateurs de libérer la puissance de l’IA directement depuis leur smartphone. Avec l'application Microsoft Designer, les utilisateurs peuvent supprimer les arrière-plans des photos, générer des images basées sur l'IA, rédiger des publications sur les réseaux sociaux, redimensionner des images et des designs, et bien plus encore.

L'année dernière, Microsoft a présenté sa première application basée sur l'IA, Microsoft Designer, pour les systèmes d'exploitation de bureau. Désormais, ils ont étendu sa disponibilité aux téléphones mobiles, permettant aux utilisateurs d'exploiter facilement les capacités de Microsoft AI depuis leur téléphone.

Bien que Microsoft Designer soit disponible gratuitement sur le Google Play Store, il semble être compatible uniquement avec certains téléphones Android. Les tablettes et les téléphones pliables ne sont actuellement pas pris en charge. De plus, selon les rapports, l'application ne reste pas toujours gratuite.

Cependant, pour l'instant, les utilisateurs peuvent télécharger l'application et tirer parti de l'expertise de Microsoft en matière d'IA pour créer un large éventail de designs, notamment des images générées par l'IA et des publications sur les réseaux sociaux agrémentées d'images générées par l'IA.

Utiliser Microsoft Designer est simple. Par exemple, si vous planifiez une prochaine soirée pizza, vous pouvez demander à l'IA de générer une histoire Instagram pour celle-ci. L'application vous proposera plusieurs options parmi lesquelles choisir, et vous pourrez les personnaliser davantage à l'aide d'invites textuelles pour guider le moteur d'IA alimenté par DALL-E de Microsoft.

Microsoft souligne que l'application peut être utilisée pour toutes les tâches liées à la conception que vous pouvez imaginer. Au fur et à mesure que vous travaillez sur vos créations, l'IA de Microsoft suggérera même de nouveaux éléments en fonction de ce que vous concevez, améliorant ainsi le professionnalisme global de votre travail.

Avec Microsoft Designer, la puissance de l’IA est à portée de main, vous permettant de libérer votre créativité et de créer des designs époustouflants facilement et efficacement.

