Présentation de la Xbox Mastercard : une carte de crédit pour les amateurs de jeux vidéo

Microsoft s'apprête à lancer un nouveau produit passionnant pour les passionnés de jeux : la Xbox Mastercard. Disponible exclusivement pour les testeurs Xbox aux États-Unis, cette carte de crédit sans frais annuels émise par Barclays offre aux joueurs une opportunité unique de gagner des points pouvant être échangés contre des jeux et des modules complémentaires Xbox.

Contrairement à Microsoft Rewards, la Xbox Mastercard fonctionne comme un système de récompenses distinct. Les titulaires de carte peuvent gagner un point de carte pour chaque dollar dépensé, avec 1 1,500 points de carte équivalant à une carte-cadeau de 15 $ échangeable sur la boutique Xbox en ligne de Microsoft. De plus, les propriétaires de la Xbox Mastercard ont la possibilité de gagner cinq points pour chaque dollar dépensé sur des produits éligibles sur le Microsoft Store en ligne, ainsi que trois points pour chaque dollar dépensé sur des services de streaming comme Netflix et Disney Plus, et des services de livraison tels que Grubhub et PorteDash.

Des avantages exclusifs sont également disponibles pour les nouveaux membres de la carte. Ils peuvent gagner un bonus de 5,000 50 points (équivalent à une valeur de XNUMX $) après avoir effectué leur premier achat, en plus d'un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate. Cet abonnement de trois mois peut même être offert à des amis ou à la famille.

La Xbox Mastercard propose plusieurs options de conception parmi lesquelles choisir et peut être personnalisée avec un gamertag unique. À partir du 21 septembre, les Xbox Insiders de la zone continentale des États-Unis, de l'Alaska et d'Hawaï peuvent commencer à demander cette carte de crédit intéressante.

Il convient de noter que c’est la première fois depuis plus d’une décennie que Microsoft propose une carte de crédit Xbox. Auparavant, la société offrait aux abonnés Xbox Live une carte de fidélité Xbox Live Diamond gratuite en 2005, qui offrait des réductions chez les détaillants participants. Sony dispose également d'une carte de crédit similaire, la carte de crédit PlayStation, qui permet aux utilisateurs d'accumuler des points pour les achats liés aux jeux.

La Xbox Mastercard représente un moyen innovant pour les joueurs de gagner des récompenses tout en s'adonnant à leur passe-temps favori. Avec sa gamme d'avantages et d'offres exclusives, cette carte de crédit devrait être très recherchée par les amateurs de jeux à travers les États-Unis.

