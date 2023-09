L'approche de Microsoft pour résoudre les problèmes de concurrence : anticiper les enquêtes et faire des concessions

By

Microsoft a adopté une approche proactive pour répondre aux problèmes de concurrence en faisant des offres aux régulateurs avant que les enquêtes ne s'intensifient. Alors que Google et Amazon sont confrontés à des batailles juridiques, Microsoft a essayé une approche différente pour garder une longueur d'avance sur d'éventuelles mesures réglementaires.

Récemment, Microsoft a tenté d'anticiper une enquête de la Commission européenne sur son application de collaboration Teams en annonçant qu'elle séparerait le service de ses autres applications Office dans l'UE. De plus, dans sa tentative d'obtenir l'approbation de son acquisition d'Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars, Microsoft a proposé de vendre à Ubisoft ses droits de streaming sur des jeux en dehors de l'UE. Ces mesures visaient à répondre aux préoccupations concernant la monopolisation sur le marché naissant des jeux en nuage.

La société s'efforce également de résoudre les problèmes réglementaires liés à ses pratiques de licences cloud. Les clients ont exprimé leur mécontentement face aux modifications apportées aux licences de Microsoft, qui les pousseraient à acheter les propres services cloud de l'entreprise plutôt que d'opter pour des concurrents comme Amazon ou Google.

Les concessions volontaires de Microsoft ont suscité des réactions mitigées. Alors que certains y voient des mesures positives pour répondre dès le début aux problèmes de concurrence, les concurrents accusent l'entreprise de proposer des demi-mesures et d'utiliser des tactiques de détournement. Les critiques soutiennent que Microsoft n'agit que lorsque le mal est déjà fait et que ses concessions visent à détourner l'attention de méfaits plus graves.

Par exemple, l'offre de Microsoft de vendre ses droits de streaming cloud pour les jeux semble transférer le futur pouvoir décisionnel vers Ubisoft. Cependant, cela n'empêche pas Microsoft d'entrer sur le marché des jeux en nuage ou d'en bénéficier en tant que grossiste de jeux en nuage vendus via Ubisoft, ce qui amène les critiques à s'interroger sur le véritable impact de la concession.

En revanche, la décision de Microsoft de dissocier Teams des applications Office dans l'UE a été jugée tardive, car le mal est déjà fait, avec plus de 300 millions de personnes utilisant Teams chaque mois. Néanmoins, l'action de l'entreprise pourrait contribuer à atténuer les pressions réglementaires potentielles de la Commission européenne, tandis que d'autres régulateurs mondiaux pourraient également rechercher des concessions similaires.

Bien que Microsoft ait réussi à éviter l'attention réglementaire ces derniers temps, les inquiétudes concernant ses pratiques en matière de licences cloud constituent un défi de taille. Une étude menée par CISPE, un groupe industriel européen du cloud computing, suggère que Microsoft a gagné des milliards de dollars grâce aux conditions de licence. Les régulateurs, notamment la Commission européenne, la Commission fédérale du commerce des États-Unis et l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, ont commencé à enquêter sur cette question.

L'approche proactive de Microsoft pour répondre aux problèmes de concurrence reflète sa volonté de garder une longueur d'avance sur d'éventuelles mesures réglementaires. Cependant, les défis posés par les problèmes de licences cloud, qui affectent son cœur de métier, ne seront pas facilement résolus.

