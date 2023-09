Windows supprime progressivement les pilotes d'imprimante tiers : ce que vous devez savoir

Windows est sur le point de supprimer progressivement les pilotes d'imprimante tiers, selon un récent document d'assistance publié par Microsoft. La société prévoit de s'appuyer sur un « pilote de classe » universel qui prend en charge des normes telles que le protocole d'impression Internet (IPP) et qui est adopté par l'alliance Mopria. Ce changement devrait se faire progressivement, à partir de 2025.

Dans un premier temps, Microsoft cessera d'accepter de nouveaux pilotes d'imprimante tiers dans Windows Update. Les mises à jour des pilotes existants seront toujours autorisées, mais les nouvelles imprimantes n'auront plus la possibilité d'ajouter des pilotes tiers personnalisés. D'ici 2026, toutes les imprimantes connectées à un PC Windows utiliseront par défaut le pilote de classe intégré, même s'il existe un pilote tiers. Et à partir de 2027, seuls les correctifs liés à la sécurité seront autorisés pour les pilotes d'imprimante dans Windows Update.

Pour les utilisateurs qui s'appuient sur des pilotes tiers pour prendre en charge des imprimantes plus anciennes sans prise en charge de Mopria ou IPP, il n'y a aucune raison de s'inquiéter dans l'immédiat. Les pilotes existants continueront de fonctionner et pourront être installés à partir de Windows Update ou téléchargés manuellement. Microsoft continuera également à signer de nouveaux pilotes d'imprimante dans le cadre de son programme de compatibilité matérielle Windows, bien que ces pilotes ne soient pas ajoutés à Windows Update après 2025.

Cet abandon des pilotes tiers est une évolution positive pour l’écosystème Windows. Au lieu de gérer des pilotes volumineux et souvent peu fiables qui manquent de mises à jour en temps opportun, les utilisateurs bénéficieront de la simplicité et de la compatibilité du pilote de classe. Ce pilote unique peut gérer divers périphériques dotés de fonctionnalités similaires, garantissant ainsi que les anciennes imprimantes restent opérationnelles avec les versions logicielles les plus récentes. Les fabricants d'imprimantes peuvent toujours prendre en charge des fonctionnalités spécialisées via les applications de support d'impression en option disponibles dans le Windows Store.

Il convient de noter que la suppression progressive des pilotes tiers par Microsoft reflète les tendances existantes du secteur. La plupart des imprimantes modernes prennent déjà en charge Mopria et intègrent la prise en charge d'IPP depuis le début des années 2010. Apple a pris des mesures similaires en abandonnant les pilotes d'imprimante macOS tiers au profit d'AirPrint basé sur IPP en 2019.

Même si la transition vers des pilotes de classe offre une compatibilité améliorée, elle n'éliminera pas toutes les frustrations liées aux imprimantes. Des problèmes tels que des bourrages papier fantômes, des déconnexions de réseau, des exigences en matière d'encre propriétaire et des limitations du scanner sont susceptibles de persister. Cependant, l’abandon des pilotes tiers est un pas dans la bonne direction vers une expérience d’impression plus rationalisée et plus stable.

Sources:

– Document d'assistance Microsoft