Diffusion numérique Xbox au Tokyo Game Show pour présenter les mises à jour des progrès de Xbox et Bethesda

Le Tokyo Game Show approche à grands pas et les fans de Xbox sont enthousiasmés par la diffusion numérique Xbox prévue le 21 septembre. L'année dernière, Microsoft a fait plusieurs annonces passionnantes lors de l'événement, et il semble que cette année ne sera pas différente.

Selon une annonce sur Xbox Wire, la diffusion numérique Xbox fournira des « mises à jour de progression » de Xbox et Bethesda. Avec une pléthore de jeux actuellement en développement sous la bannière Xbox Game Studios, les fans espèrent avoir de nouveaux aperçus de titres très attendus comme Avowed, Fable et Hellblade 2.

De plus, Turn 10 devrait dévoiler une bande-annonce de Forza Motorsport, dont le lancement est prévu sur Xbox Series X|S le 10 octobre. Quant à Bethesda Softworks, les fans croisent les doigts pour une révélation de Wolfenstein III. , mais des mises à jour sur Starfield et Elder Scrolls Online sont plus probables.

Microsoft promet une « collection de jeux créativement diversifiée » lors de l'événement, en soulignant l'inclusion de titres de créateurs japonais. Jerret West, directeur du marketing pour Xbox, a exprimé son enthousiasme à l'idée de partager les nouveaux jeux à venir sur Xbox Game Pass, soulignant la croissance continue de la plateforme avec le contenu d'équipes de toute l'Asie.

Les fans de Xbox peuvent s’attendre à une série d’annonces et de mises à jour passionnantes lors de la diffusion numérique Xbox au Tokyo Game Show. Restez à l'écoute des dernières nouvelles au fur et à mesure qu'elles se déroulent !