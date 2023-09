Microsoft va bloquer les pilotes d'imprimante tiers dans Windows Update pour une sécurité améliorée

Microsoft a annoncé un changement important dans sa stratégie de pilotes d'imprimante, qui inclut le blocage de la fourniture de pilotes d'imprimante tiers via Windows Update. La société prévoit de mettre en œuvre progressivement ce changement au cours des quatre prochaines années afin d'améliorer la sécurité globale de l'écosystème Windows.

À partir de la sortie de Windows 10 21H2, Microsoft fournira une prise en charge intégrée des imprimantes compatibles Mopria via le pilote Microsoft IPP Class. Cela signifie que les fabricants de périphériques d'impression n'auront plus besoin de fournir leurs propres installateurs, pilotes ou utilitaires. L'objectif de Microsoft est de rationaliser le processus d'impression et d'éliminer les risques de sécurité associés aux pilotes d'imprimante tiers.

Pour améliorer encore la sécurité, Microsoft introduira un nouveau mode d'impression par défaut qui désactive les pilotes tiers à des fins d'impression. Cette décision répond au fait que les failles de sécurité des pilotes d'imprimante sont souvent passées inaperçues pendant de longues périodes, posant ainsi des risques importants pour les utilisateurs.

Les changements dans la stratégie des pilotes d’imprimante seront mis en œuvre progressivement. D'ici 2025, Microsoft cessera d'accepter les soumissions de pilotes des fournisseurs d'imprimantes et les nouveaux pilotes d'imprimante tiers ne seront plus publiés via Windows Update. En 2026, le classement des pilotes d’imprimante sera modifié pour donner la priorité aux pilotes Windows IPP Class internes. À partir de 2027, les mises à jour des pilotes d'imprimante tiers ne seront fournies via Windows Update que si elles fournissent des correctifs de sécurité.

Toutefois, les utilisateurs auront toujours la possibilité d'installer les pilotes d'imprimante directement à partir des sites Web des fournisseurs en tant que packages d'installation autonomes. Les pilotes d'imprimante tiers existants continueront de fonctionner sur toutes les versions de Windows même après qu'ils ne soient plus publiés via Windows Update.

Microsoft continuera également à publier des correctifs de sécurité pour les pilotes d'imprimante existants tant que les versions Windows respectives sont dans leur cycle de vie de support.

Cette décision de Microsoft vise à établir un système d'impression plus sécurisé et plus moderne pour les utilisateurs de Windows. Il offre une approche rationalisée et centralisée pour les pilotes d'imprimante tout en minimisant les risques de sécurité potentiels associés aux logiciels tiers.

