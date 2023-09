La nouvelle manette sans fil Xbox Astral Purple est maintenant disponible en précommande

Microsoft lance une nouvelle variante de couleur de la manette sans fil Xbox appelée Astral Purple. Le contrôleur présente un boîtier avant violet foncé, des manettes et des boutons assortis et un dos blanc. Les déclencheurs, les pare-chocs et le D-pad sont noirs. Les joueurs qui recherchent une nouvelle manette Xbox et aiment la couleur violette peuvent désormais précommander la manette Astral Purple, au prix de 64.99 $ / 59.99 £, sur le Microsoft Store. Son lancement est prévu le 19 septembre.

Microsoft a introduit diverses nouvelles couleurs pour les contrôleurs Xbox au cours de la dernière année. Certaines des versions précédentes incluent le contrôleur Sunkissed Vibes, le contrôleur Stormcloud Vapor et le contrôleur Velocity Green. Cependant, le contrôleur le plus unique et le plus non conventionnel proposé par Microsoft était le contrôleur TMNT au parfum de pizza.

Les joueurs et les fans de Xbox apprécieront la possibilité d'ajouter une touche de violet à leur configuration de jeu avec la manette sans fil Astral Purple Xbox. Avec son design esthétique, Microsoft continue de proposer une variété de choix de couleurs pour répondre aux préférences individuelles. La précommande de la manette garantit que les fans seront parmi les premiers à posséder ce nouvel ajout à la gamme de manettes Xbox.

Sources:

Article source : Titre original de l’article

Définitions : Xbox – une marque de console de jeux vidéo développée et détenue par Microsoft Corporation

Contrôleur – un appareil utilisé pour interagir avec un jeu vidéo, comportant généralement des boutons, des manettes et des déclencheurs

Microsoft Store - un marché en ligne pour les produits logiciels et matériels numériques de Microsoft Corporation

TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, une franchise mettant en vedette des tortues anthropomorphes comme super-héros

Source de l'image : lien vers la source de l'image