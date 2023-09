Microsoft présente son engagement en matière de droits d'auteur Copilot pour indemniser les clients commerciaux

By

Microsoft a franchi une étape importante pour rassurer ses clients commerciaux en introduisant le Copilot Copyright Commitment. Cet engagement garantit l'indemnisation des utilisateurs commerciaux des services Copilot AI de Microsoft. Cette décision s'appuie sur l'annonce précédente de l'entreprise en juin, dans laquelle elle avait établi un programme d'assurance IA pour garantir que les applications d'IA déployées sur ses plates-formes répondent aux exigences légales et réglementaires.

Dans un article de blog, le vice-président et président de Microsoft, Brad Smith, ainsi que l'avocat général Hossein Nowbar, ont répondu aux préoccupations des clients concernant d'éventuelles réclamations pour violation du droit d'auteur découlant de l'utilisation de l'IA générative. Selon l'engagement, si un tiers intente une action en justice pour violation du droit d'auteur contre un client commercial pour avoir utilisé les copilotes de Microsoft ou les résultats générés, Microsoft défendra le client et couvrira tout jugement ou règlement défavorable résultant du procès. Toutefois, cette protection ne s'applique que si le client a utilisé les garde-fous et les filtres de contenu intégrés aux produits Microsoft.

Pour apaiser les inquiétudes des clients, Microsoft intègre des garde-fous essentiels dans ses services Copilot pour respecter les droits d'auteur des créateurs de contenu. En mettant en œuvre ces garanties, la probabilité de générer du contenu contrefait sera considérablement réduite. Néanmoins, les clients doivent respecter ces mesures de protection pour garantir le respect de la réglementation en matière de droits d'auteur.

En assumant la responsabilité de répondre aux problèmes de droits d'auteur, Microsoft vise à soutenir ses clients et à atténuer les risques juridiques potentiels associés à l'utilisation de ses produits. L'engagement en matière de droits d'auteur de Copilot s'étend à divers services Microsoft, notamment Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot et Microsoft Security Copilot. Cependant, les services grand public tels que Bing Chat ne sont pas couverts par cet engagement, ce qui laisse place à des spéculations sur la manière dont Microsoft abordera cet aspect à l'avenir.

Cette initiative de Microsoft démontre son engagement à protéger les intérêts de ses clients et à faciliter une utilisation responsable de l'IA. Grâce à l'engagement Copilot en matière de droits d'auteur, les clients commerciaux peuvent exploiter en toute confiance les services d'IA de Microsoft tout en minimisant les risques associés aux réclamations potentielles pour violation des droits d'auteur.

Définitions:

– Services Copilot AI : services d’IA fournis par Microsoft qui aident les utilisateurs à générer du contenu.

– Violation du droit d’auteur : utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur sans l’autorisation du détenteur du droit d’auteur.

– Indemnisation : Protection contre les pertes financières encourues en raison de réclamations ou de responsabilités légales.

Sources:

– Microsoft : article de blog de Brad Smith et Hossein Nowbar (Aucune URL fournie)