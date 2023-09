Microsoft couvrira les dommages juridiques liés aux réclamations pour violation du droit d'auteur sur le contenu généré par l'IA

Microsoft a annoncé qu'il assumerait la responsabilité des dommages juridiques au nom des clients utilisant ses produits d'intelligence artificielle (IA) s'ils étaient poursuivis pour violation du droit d'auteur sur les résultats générés par ces systèmes. La société a déclaré qu'elle couvrirait les risques juridiques potentiels découlant des réclamations de tiers tant que les clients utiliseraient les « garde-corps et filtres de contenu » intégrés dans ses produits.

Avec l’utilisation croissante de la technologie de l’IA générative, des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité de ces systèmes à générer du contenu sans référence appropriée aux auteurs originaux. Microsoft, qui s'appuie fortement sur GenAI pour sa croissance et a intégré la technologie dans divers produits tels que les services cloud, la recherche et les logiciels de productivité d'entreprise, vise à répondre à ces préoccupations et à renforcer la confiance dans l'utilisation de l'IA.

L'engagement Copilot Copyright de la société étend spécifiquement la couverture d'indemnisation de propriété intellectuelle existante aux réclamations en matière de droits d'auteur liées à l'utilisation des assistants basés sur l'IA de Microsoft appelés Copilots et Bing Chat Enterprise. En offrant cette couverture, Microsoft vise à réduire la probabilité que l'IA renvoie du contenu contrefait et à protéger ses clients contre d'éventuelles répercussions juridiques.

L'accent mis par Microsoft sur la technologie de l'IA démontre son engagement à repousser les limites de l'innovation et à aider ses clients dans divers secteurs. Avec cet engagement à couvrir les dommages-intérêts en cas de réclamations pour violation du droit d'auteur, la société vise à fournir un environnement plus sûr et plus sécurisé permettant aux utilisateurs de bénéficier des capacités de la technologie de l'IA.

