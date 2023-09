Le Microsoft Surface Duo ne recevra plus de mises à jour logicielles

By

Le Microsoft Surface Duo, sorti en septembre 2020, a atteint la fin de son parcours de mise à jour logicielle. À partir de maintenant, l’appareil ne recevra plus de mises à niveau de version Android ni de correctifs de sécurité. Cette nouvelle pourrait décevoir les utilisateurs à qui on avait promis trois ans de support logiciel lors de l'achat de l'appareil pliable.

Lorsque le Surface Duo a été lancé, Android 10 était préinstallé. Microsoft a assuré aux utilisateurs qu'ils bénéficieraient de trois ans de mises à jour de sécurité Android et de mises à niveau du système d'exploitation. Cependant, l’appareil n’a reçu que deux mises à niveau de la version Android au cours de sa durée de vie. En janvier 2022, il a été mis à jour vers Android 11, et plus tard en octobre, il a reçu la mise à jour Android 12L. Malheureusement, Android 12L sera la dernière mise à niveau de la version Android pour le Surface Duo.

Le manque de support logiciel pour un appareil au prix de 1,399 XNUMX $ est certainement décevant pour les utilisateurs. Cela leur laisse un appareil qui ne dispose peut-être pas des dernières fonctionnalités ou améliorations de sécurité.

En revanche, le Microsoft Surface Duo 2, sorti en octobre 2021, ne bénéficiera également que de trois ans de support logiciel. Il fonctionne actuellement sous Android 11 et a reçu la mise à jour Android 12L en octobre 2022. Cependant, Microsoft n'a pas encore confirmé si le Surface Duo 2 recevra d'autres mises à niveau du système d'exploitation Android avant la fin du support en octobre 2024.

Il est essentiel que les utilisateurs prennent en compte la durée de vie du support logiciel d'un appareil lorsqu'ils prennent une décision d'achat. Bien que le Surface Duo et le Surface Duo 2 offrent des fonctionnalités et des facteurs de forme uniques, les mises à jour logicielles limitées peuvent avoir un impact sur leur utilisation à long terme.

En conclusion, la gamme Microsoft Surface Duo ne recevra plus de mises à jour logicielles, notamment les mises à niveau de version Android et les correctifs de sécurité. Cela laisse les utilisateurs avec des appareils qui ne recevront pas les dernières fonctionnalités et améliorations. Les utilisateurs doivent tenir compte de la durée de vie du support logiciel d'un appareil avant de prendre une décision d'achat, en particulier pour les appareils situés dans la fourchette de prix supérieure.

