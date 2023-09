Microsoft met fin aux mises à jour du Surface Duo d'origine, laissant les clients déçus

Le Microsoft Surface Duo original, sorti en 2020, a atteint la fin de ses mises à jour logicielles, laissant les clients déçus. Cet appareil unique à double écran a été commercialisé comme un outil de productivité doté de capacités multitâches améliorées. Cependant, les premières critiques ont mis en évidence d'importants problèmes logiciels, même si le matériel a été salué.

Microsoft a promis trois ans de mises à jour logicielles pour le Surface Duo, mais les mises à jour ont mis du temps à arriver. La société a publié une mise à jour vers Android 11 début 2022, avec plusieurs mois de retard. Cela a été suivi par l’arrivée d’Android 12L pour le Surface Duo original et sa suite plus tard en 2022.

Malheureusement, Android 12L sera la dernière mise à jour du Surface Duo d'origine. Une page d'assistance de Microsoft confirme que les mises à jour de l'appareil, y compris les mises à jour complètes du système d'exploitation et de sécurité, ont pris fin le 10 septembre 2023. Malgré cela, une mise à jour Android 13 n'a jamais été publiée pour le Surface Duo, même si Google avait publié la mise à jour sur un an. il y a. Cela signifie que les clients qui ont acheté le téléphone à 1,400 XNUMX $ auprès de Microsoft ont reçu moins de mises à jour du système d'exploitation que les appareils Google Pixel et Samsung Galaxy.

L'avenir ne s'annonce pas non plus prometteur pour le Surface Duo 2. Il devrait perdre son support en octobre 2024, et jusqu’à présent, il n’y a aucune indication d’une version officielle d’Android 13 pour l’appareil. Microsoft semble s'être éloigné du facteur de forme à double écran, avec des rapports suggérant que la société envisage un appareil pliable similaire au Galaxy Z Fold de Samsung et au Pixel Fold de Google.

Bien que le Surface Duo d'origine ne reçoive plus de mises à jour, la décision de Microsoft de se concentrer sur un facteur de forme différent pour ses futurs appareils indique l'engagement de l'entreprise à améliorer l'expérience utilisateur. Cependant, pour les propriétaires existants de Surface Duo, le manque de mises à jour leur laisse un sentiment de déception et un désir de davantage d'assistance de la part de Microsoft.

Sources:

– Windows Central