Microsoft offre une protection juridique aux utilisateurs des services AI Copilot

Microsoft offre une protection juridique aux clients qui utilisent ses services AI Copilot et font face à des poursuites pour violation du droit d'auteur. L’initiative, appelée Copilot Copyright Commitment, vise à répondre aux préoccupations soulevées par les titulaires de droits d’auteur concernant l’utilisation d’œuvres protégées par les sociétés d’IA. Le directeur juridique de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que la société assumerait la responsabilité de tout risque juridique et défendrait ses clients s'ils étaient poursuivis pour violation du droit d'auteur lors de l'utilisation de Copilot.

La décision d’offrir une protection juridique découle de trois raisons principales. Premièrement, Microsoft souhaite soutenir ses clients et garantir les services qu'il propose. De plus, l’entreprise reconnaît les préoccupations des titulaires de droits d’auteur et souhaite y répondre. Enfin, Microsoft a mis en place des mesures de protection pour empêcher l'utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d'auteur.

En vertu de la nouvelle politique, si un tiers intente une action en justice pour violation du droit d'auteur contre un client commercial pour avoir utilisé Copilot ou ses résultats, Microsoft défendra le client et couvrira tout jugement ou règlement défavorable résultant de la poursuite. Cependant, cette protection dépend de l'utilisation par le client des filtres de contenu et des garde-fous fournis par Microsoft.

Le partenariat entre Microsoft et ses clients vise à répondre à l'incertitude entourant la loi sur le droit d'auteur et à garantir que les auteurs conservent le contrôle et reçoivent une juste compensation pour leurs créations. L'entreprise reconnaît l'importance de maintenir la concurrence et de favoriser l'innovation dans le domaine de l'IA générative. Certains acteurs du secteur ont proposé des licences et des autorisations opt-in comme moyen d'accéder aux données sans violer les droits de propriété intellectuelle.

Les services Copilot de Microsoft, qui incluent GitHub Copilot et d'autres intégrations dans les produits Microsoft, sont devenus populaires parmi les développeurs. Cependant, la technologie a fait face à des défis juridiques, avec des poursuites alléguant l'utilisation non autorisée de codes sous licence et d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour former des modèles d'IA.

En résumé, l'engagement Copilot Copyright Commitment de Microsoft rassure les utilisateurs de ses services AI Copilot en offrant une protection juridique en cas de poursuites pour violation du droit d'auteur. Cette décision démontre l'engagement de Microsoft à soutenir ses clients et à répondre aux préoccupations soulevées par les titulaires de droits d'auteur.

Sources:

– Blog Microsoft : [Lien]

– The Verge : [Lien]