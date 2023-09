The Astral Purple : Microsoft annonce une nouvelle manette sans fil Xbox

By

Microsoft a dévoilé son dernier ajout à la gamme de manettes sans fil Xbox, l'Astral Purple. Cette nouvelle version présente une coque avant violet foncé associée à un dos blanc, rappelant le design du précédent contrôleur Velocity Green.

La manette Astral Purple Xbox possède toutes les fonctionnalités auxquelles on peut s'attendre, notamment des pare-chocs et des déclencheurs texturés pour une meilleure prise en main, un bouton Partager dédié pour partager sans effort les moments de jeu et une prise jack 3.5 mm pour connecter des appareils audio.

Tout au long de cette année, Microsoft a introduit divers modèles de contrôleurs accrocheurs pour répondre à différentes préférences. Parmi ces versions figurent le Stormcloud Vapour « dynamique », doté d’un arrière-plan saisissant, et le contrôleur Starfield en édition limitée.

Contrairement au lancement de Velocity Green, il ne semble pas y avoir de produits ou d'accessoires complémentaires disponibles pour l'Astral Purple. Donc, si vous espériez accessoiriser avec un sweat à capuche Xbox assorti ou une station de chargement rapide coordonnée, vous n’aurez peut-être pas de chance cette fois-ci.

Au prix de 60 £/65 $, la manette sans fil Astral Purple Xbox devrait être lancée le 19 septembre. Les précommandes pour cette nouvelle variante de couleur sont déjà disponibles via le Microsoft Store.

Dans l’ensemble, l’Astral Purple offre encore une autre option élégante et polyvalente permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu Xbox. Avec sa palette de couleurs vives et ses fonctionnalités fiables, cette manette séduira à coup sûr les fans cherchant à mettre à niveau ou à élargir leur collection.

