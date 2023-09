Microsoft présente son engagement en matière de droits d'auteur Copilot pour protéger les utilisateurs

Microsoft a récemment annoncé le Copilot Copyright Commitment, qui vise à protéger les clients Copilot contre les réclamations pour violation du droit d'auteur. Dans le cadre de cet engagement, si un tiers poursuit un client commercial pour violation du droit d'auteur liée à l'utilisation des copilotes de Microsoft ou aux résultats qu'ils génèrent, Microsoft assumera la défense juridique et couvrira tous les dommages et frais juridiques.

L'initiative couvre divers services, notamment Microsoft 365 Copilot pour Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot et Bing Chat Enterprise. Microsoft souhaite apporter des éclaircissements aux clients qui utilisent les services Copilot et aux résultats qu'ils produisent, en leur assurant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter des éventuelles réclamations en matière de droits d'auteur.

Microsoft reconnaît les préoccupations concernant les droits d'auteur lors de l'utilisation de la sortie générative de l'IA. Les auteurs et les artistes s’inquiètent naturellement de la manière dont leurs travaux sont utilisés pour former des modèles d’IA. Cependant, Microsoft souhaite répondre à ces préoccupations en assumant la responsabilité de tout risque juridique associé aux contestations en matière de droits d'auteur.

Cet engagement est particulièrement remarquable puisque Microsoft lui-même a fait face l’année dernière à un procès pour droits d’auteur de Copilot. Le procès alléguait que Microsoft, GitHub et son partenaire OpenAI avaient récupéré du code public pour former leur modèle d'apprentissage automatique, le Codex et l'assistant de programmation Copilot. Microsoft estime que le procès ne précise aucune œuvre protégée par le droit d'auteur qui aurait été utilisée à mauvais escient et met en avant le concept d'utilisation équitable, qui permet l'utilisation sans licence d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans certaines situations.

Microsoft souligne sa sensibilité aux préoccupations des auteurs et reconnaît que l'IA générative soulève de nouveaux problèmes de politique publique. L'entreprise affirme qu'il est crucial que les auteurs conservent le contrôle de leurs droits en vertu de la loi sur le droit d'auteur et reçoivent une juste compensation pour leurs créations.

De plus, Microsoft a mis en œuvre des filtres et d'autres technologies pour réduire les risques que les Copilots génèrent du contenu contrefait. Pour bénéficier d’une couverture d’indemnisation, les clients doivent utiliser les garde-fous et les filtres de contenu fournis. De plus, les clients ne peuvent pas saisir de données dans un service Copilot s'ils ne disposent pas des droits appropriés pour l'utiliser.

Il est important de noter que l'engagement de Microsoft en matière de droits d'auteur Copilot n'a pas d'impact sur la position de l'entreprise concernant la revendication de droits de propriété intellectuelle sur les résultats de ses services Copilot.

