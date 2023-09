Microsoft engage sa responsabilité juridique en cas de violation des droits d'auteur de l'IA

Microsoft a pris une mesure importante pour répondre aux préoccupations concernant la violation du droit d'auteur liée à l'intelligence artificielle (IA). Le géant de la technologie a accepté d'assumer la responsabilité légale de tout problème de droit d'auteur pouvant découler de l'utilisation de son logiciel d'IA dans les entreprises. Cela s'applique spécifiquement aux outils de Word, PowerPoint et aux outils de codage.

L'engagement de Microsoft inclut le paiement de tous les frais juridiques encourus par les clients commerciaux poursuivis en justice pour avoir utilisé des outils ou tout résultat généré par l'IA. Cette protection s'étend aux clients de GitHub Copilot, qui utilise l'IA générative pour créer du code informatique, ainsi que de Microsoft 365 Copilot, qui applique l'IA à des produits tels que Word et PowerPoint.

Cette décision de Microsoft vise à ouvrir le marché et à rendre le logiciel plus utilisable pour les entreprises. Il atténue l'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les entreprises en garantissant que Microsoft assumera les risques juridiques associés aux réclamations pour violation du droit d'auteur.

L’utilisation de l’IA générative a donné lieu à des batailles juridiques et à des poursuites judiciaires, les propriétaires de contenu, les artistes, les chanteurs, les sociétés de médias et les éditeurs accusant les sociétés d’IA d’utiliser des documents protégés par le droit d’auteur sans consentement ni compensation. Pour répondre à ces préoccupations, les principaux développeurs de logiciels, dont Microsoft et Adobe, se sont engagés à indemniser leurs utilisateurs.

Hossein Nowbar, avocat général des affaires juridiques d'entreprise de Microsoft, a reconnu les préoccupations des clients concernant les réclamations pour violation de propriété intellectuelle découlant de l'utilisation de l'IA générative. Microsoft a déclaré qu'il assumerait la responsabilité de tout risque juridique potentiel encouru par les clients payants.

Les « garde-fous » de Microsoft incluent des filtres de contenu et des systèmes de détection pour identifier le contenu tiers potentiellement contrefait. Alors que les litiges et les précédents juridiques en matière d'IA et de droit d'auteur sont encore en développement, la position proactive de Microsoft cherche à répondre aux préoccupations des clients et à atténuer les risques associés à la violation du droit d'auteur.

En conclusion, l'engagement de Microsoft à assumer la responsabilité juridique en cas de violation du droit d'auteur liée à son logiciel d'IA démontre son engagement envers la protection des clients et répond aux préoccupations du secteur. En assumant des risques juridiques potentiels, Microsoft vise à favoriser un environnement plus accessible et plus sécurisé pour les entreprises utilisant des outils d'IA.

