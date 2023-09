Microsoft Paint dans Windows 11 présente l'outil de suppression d'arrière-plan

Microsoft a franchi une étape majeure vers l'amélioration des capacités de son application Paint dans Windows 11 avec l'introduction d'un outil de suppression d'arrière-plan. Semblable à la fonctionnalité d'Adobe Photoshop, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de Windows de supprimer facilement les arrière-plans des images en un seul clic, rationalisant ainsi les tâches d'édition graphique.

Pour profiter de cet outil puissant, les utilisateurs devront d’abord s’assurer qu’ils disposent de la dernière version de l’application Paint installée. Ils peuvent mettre à jour l'application Windows 11 Paint vers la version 11.2306.30 via le Microsoft Store. Une fois mise à jour, les utilisateurs peuvent lancer l'application et ouvrir l'image qu'ils souhaitent modifier sur une toile vierge.

Pour accéder à l'outil de suppression d'arrière-plan, les utilisateurs doivent regarder en haut à gauche de l'image et trouver la section « Image ». Dans cette section, ils localiseront et sélectionneront le bouton « Supprimer l’arrière-plan ». En cliquant sur ce bouton, tout l'arrière-plan de l'image sera supprimé, ne laissant que la découpe du sujet sélectionné.

Pour ceux qui souhaitent plus de contrôle sur le processus d’édition, l’outil de suppression d’arrière-plan permet une suppression personnalisée. Les utilisateurs peuvent utiliser l'outil de sélection de rectangle pour spécifier la zone dont ils souhaitent supprimer l'arrière-plan, offrant ainsi une plus grande précision.

À l'heure actuelle, l'outil de suppression d'arrière-plan est exclusivement disponible pour les Windows Insiders, et Microsoft n'a pas fourni de calendrier spécifique pour la sortie plus large de la fonctionnalité. Cependant, sur la base des pratiques passées, il est probable que l’entreprise déploiera l’outil auprès de tous les utilisateurs de Windows 11 après quelques semaines de tests. Il est donc conseillé aux utilisateurs de garder un œil sur les mises à jour.

Avec l'ajout de l'outil de suppression d'arrière-plan, Microsoft Paint dans Windows 11 rend l'édition graphique plus accessible et plus efficace pour les utilisateurs créatifs. Cette fonctionnalité simplifie le processus d'isolement des sujets de leurs arrière-plans et, bien qu'elle soit actuellement limitée aux Windows Insiders, elle devrait devenir largement disponible dans un avenir proche.

