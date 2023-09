Microsoft Paint présente un outil de suppression d'arrière-plan pour une édition facile des images

By

Microsoft teste actuellement un nouvel outil de suppression d'arrière-plan dans sa populaire application Paint. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement auprès des Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev, avec la version 11.2306.30.0. L'outil permet aux utilisateurs de supprimer l'arrière-plan d'une image en un seul clic.

Pour utiliser cet outil, les testeurs peuvent simplement ouvrir une image dans Paint et cliquer sur le bouton de suppression d'arrière-plan situé sur le côté gauche de la barre d'outils. Paint détectera alors automatiquement le sujet principal de l’image et supprimera l’arrière-plan en conséquence. Les utilisateurs ont également la possibilité de sélectionner manuellement la partie spécifique de l'arrière-plan qu'ils souhaitent supprimer.

L'ajout d'un outil de suppression d'arrière-plan à Paint améliore la fonctionnalité globale de l'application. Bien que Paint soit couramment utilisé pour des modifications rapides d'images telles que le recadrage, le redimensionnement et l'annotation, les utilisateurs doivent souvent s'appuyer sur des applications tierces pour supprimer les arrière-plans, ce qui peut s'avérer gênant. Des applications comme Canva nécessitent un abonnement payant pour accéder à la suppression en arrière-plan, tandis qu'Adobe Express nécessite la création d'un compte. En intégrant la suppression de l’arrière-plan directement dans Paint, Microsoft vise à rationaliser le processus d’édition d’images.

En plus de l'outil de suppression d'arrière-plan, Microsoft testerait un générateur de texte en image dans Paint. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de convertir facilement du texte en images, élargissant ainsi les capacités créatives de l'application.

Avec ces nouveaux ajouts, Microsoft continue d'améliorer et d'innover ses offres logicielles, faisant de Paint une solution plus polyvalente et conviviale pour les besoins d'édition d'images.

Sources:

– Article source : Nom de l’auteur, « Titre de l’article source », Site Web source (date)