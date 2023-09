Microsoft et Barclays s'associent pour lancer la Xbox Mastercard

Microsoft a annoncé un partenariat avec Barclays pour introduire la Xbox Mastercard, offrant une gamme d'avantages aux utilisateurs Xbox aux États-Unis. Disponible exclusivement pour les Xbox Insiders, la carte n'aura aucun frais annuel et offrira diverses récompenses pour les achats effectués avec la carte.

Les titulaires de carte gagneront des points de carte pour chaque dollar dépensé en achats, avec des tarifs différents pour différentes catégories. L'achat de produits éligibles sur la boutique Microsoft rapportera aux titulaires de carte 5 fois plus de points, tandis que les services de streaming comme Netflix et Disney+ offriront 3 fois plus de points. Les services de livraison de repas tels que Grubhub et DoorDash fourniront également 3 fois plus de points. Tous les autres achats rapporteront des points au taux régulier de 1x.

En plus du système de points, la Xbox Mastercard offre d'autres avantages. Les nouveaux membres recevront un bonus de 5,000 XNUMX points de carte et trois mois de Xbox Game Pass Ultimate après leur premier achat. Les membres existants peuvent choisir d’offrir leur avantage Game Pass à un ami. La carte comporte également cinq modèles différents, que les titulaires de carte peuvent personnaliser avec leurs propres gamertags.

La Xbox Mastercard sera progressivement déployée auprès des Xbox Insiders à partir du 21 septembre et sera disponible pour tous les joueurs Xbox aux États-Unis d'ici 2024.

Cette collaboration fait partie des efforts continus de Microsoft pour étendre la marque Xbox au-delà des consoles de jeux. Ils ont déjà lancé des produits tels que le mini-réfrigérateur Xbox Series X et ont collaboré avec Gucci pour créer une Xbox Gucci en édition limitée.

