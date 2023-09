Microsoft supprime la carte perforée du tour de bonus mensuel de l'application Rewards sur Xbox

Microsoft a pris la décision de supprimer la carte perforée Monthly Bonus Round de l'application Rewards sur Xbox. Cela vient après avoir récemment réduit le nombre de points Microsoft gagnés grâce aux cartes perforées. Les utilisateurs ont remarqué que la carte perforée de septembre, qui apparaît généralement le premier jour du mois, est actuellement absente de l'application.

Des spéculations ont surgi selon lesquelles la carte perforée avait été retardée et serait disponible une fois les nouvelles quêtes Xbox Game Pass abandonnées, mais cela ne s'est pas produit. Le support Microsoft Rewards a informé un utilisateur de Reddit que l'offre n'est actuellement pas disponible dans son pays. Ce problème semble affecter les utilisateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La raison de l’indisponibilité de la carte perforée de septembre reste floue. On espère qu’il sera simplement retardé et qu’il apparaîtra bientôt. Microsoft a facilité l'affichage et la réalisation des quêtes Xbox Game Pass par les utilisateurs avec l'introduction de l'onglet Récompenses dans la mise à jour Xbox de septembre.

Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, nous vous tiendrons au courant du statut de la carte perforée. En attendant, les utilisateurs sont encouragés à garder un œil sur les mises à jour et à vérifier si la carte perforée devient disponible.