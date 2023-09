MicroCloud Hologram développe un humain numérique virtuel holographique à l'aide de la technologie ChatGPT

MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ : HOLO), l'un des principaux fournisseurs de technologie Hologram Digital Twins, a annoncé le développement d'un humain numérique virtuel holographique basé sur le modèle de pré-formation générative ChatGPT (Generate Pre-Training). Ce modèle utilise de grandes quantités de données de formation pour simuler le comportement du langage humain et générer un texte compréhensible par l'homme grâce à une analyse grammaticale et sémantique. L'humain numérique virtuel peut fournir des réponses précises et appropriées en fonction du contexte, simuler une variété d'émotions et de tons et offrir une expérience de dialogue plus réelle et naturelle aux utilisateurs.

Le développement de l’humain numérique virtuel holographique impliquait l’utilisation de technologies intelligentes de reconnaissance vocale, de synthèse vocale et de compréhension du langage naturel. En adoptant le modèle de pré-formation générative ChatGPT, l'humain numérique virtuel est capable de comprendre le langage et les émotions humains, améliorant continuellement la reconnaissance vocale et l'analyse des sentiments grâce à l'apprentissage en profondeur et à la formation de l'intelligence artificielle.

Le processus de formation à l’interaction vocale humaine virtuelle holographique est complexe et nécessite des ressources informatiques et des données importantes. Cependant, l'avantage de ChatGPT réside dans sa capacité à générer un langage naturel et fluide, à comprendre des structures et des modèles linguistiques complexes et à simuler des conversations et des réponses de type humain.

L'humain numérique virtuel holographique basé sur ChatGPT de MicroCloud Hologram offre de vastes possibilités d'application. Il peut être utilisé dans divers domaines tels que la création de contenu humain virtuel, le service client, les jeux, les réseaux sociaux, l'éducation et les soins familiaux.

Dans l’industrie du divertissement, les humains numériques virtuels holographiques peuvent créer une matrice d’IP, enrichissant les courtes vidéos, les jeux et l’écologie du contenu numérique. Actuellement, les personnes numériques virtuelles holographiques ont été appliquées avec succès dans l'industrie de la diffusion en direct, les présentateurs virtuels devenant populaires en raison de leur conception, de leur apparence et de leur voix parfaites. Cela contribue au développement et à la commercialisation d’humains numériques virtuels holographiques.

Le développement de l'industrie humaine numérique virtuelle englobe divers domaines techniques, notamment la technologie de l'IA, la technologie de rendu en temps réel, la technologie de modélisation 3D et la technologie de capture de mouvement. Ces technologies permettent le développement intelligent et orienté scène d’humains virtuels holographiques.

Dans le secteur B2B, des humains numériques virtuels holographiques sont utilisés dans le service client et la livraison de produits en direct, garantissant un service en ligne XNUMX heures sur XNUMX. L'application future des humains numériques virtuels s'étendra au-delà du divertissement, atteignant le marketing, les affaires gouvernementales, la banque, l'immobilier et d'autres domaines pour permettre aux entreprises de réduire les coûts et d'améliorer leur efficacité.

MicroCloud Hologram envisage des personnes numériques virtuelles holographiques générant de nouvelles expériences pour les utilisateurs et offrant des services multi-scènes qui surmontent les limitations d'espace et de temps.

Source : MicroCloud Hologram Inc. (aucune URL fournie)