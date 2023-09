L'héritage des Grateful Dead perdure avec Meyer Sound Systems

La récente tournée finale de Dead & Company de 2023 a non seulement été un succès financier, mais elle marque également le point culminant d'un phénomène culturel et sociologique qui a débuté avec les Grateful Dead il y a près de six décennies. Cette étape importante dans l'Americana a été reconnue dans un article de fond du New York Times. Tout au long de la tournée, Dead & Company a utilisé un système de renforcement Meyer Sound fourni par UltraSound, utilisant des haut-parleurs line array linéaire grand format Meyer Sound PANTHER.

La polyvalence et l'adaptabilité des haut-parleurs PANTHER ont permis des transitions fluides entre les différents types de lieux de la tournée. Le système principal pour les spectacles dans les stades se composait de quatre réseaux principaux PANTHER avec des tours de retard supplémentaires pour une meilleure couverture dans les rangées arrière. La puissance des basses profondes a été obtenue grâce à des réseaux à double foyer et des subwoofers au sol. Le système de repli du groupe comprenait une gamme de haut-parleurs Meyer Sound pour garantir une qualité audio exceptionnelle.

La qualité audio des concerts de Dead & Company a été constamment saluée par les fans, beaucoup saluant le son comme le meilleur qu'ils aient jamais entendu. Cela témoigne de l'expertise et du dévouement de toute l'équipe d'UltraSound, y compris les ingénieurs système, les ingénieurs moniteurs, les techniciens de sonorisation et les techniciens de delay. Le partenariat entre UltraSound, Meyer Sound et Grateful Dead a joué un rôle crucial dans la fourniture d'un son de premier ordre au public.

En regardant vers l'avenir, il y a un sentiment d'achèvement mais pas de finalité pour Derek Featherstone, le directeur de la tournée/mixeur FOH. Même si la tournée finale marque peut-être la fin d’une époque, l’avenir du groupe et de ses membres est incertain. Cependant, le partenariat durable entre Meyer Sound et les Grateful Dead garantit qu'il y aura encore plus à venir, tant en termes de musique que de technologie sonore innovante.

Sources : L'héritage durable de Grateful Dead s'entremêle avec Meyer Sound Systems